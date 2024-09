Donnarumma sfidon Francën: Nuk ka favoritë kjo ndeshje, luajmë 11 kundër 11 në fushë

Gianluigi Donnarumma doli në konferencën për shtyp, në prag të ndeshjes Francë-Itali, e vlefshme për Ligën e Kombeve. Portieri i PSG-së foli nga salla e shtypit në “Parc des Princes”.

A keni folur me Mbappe?

Sapo u përshëndeta me të dhe shokët e tjerë të skuadrës. Ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, jemi miq të shkëlqyer, por në fushë do të jemi rivalë. Duhet t’i kushtojmë shumë vëmendje, Franca ka disa lojtarë të fortë, sigurisht që do të duhet të punojmë fort kundër tyre.

Çfarë ndeshjeje mund të jetë kjo?

Nuk ka ndeshje më të mirë se kjo për të treguar se nuk jemi të njëjtë me atë që patë kundër Zvicrës. Jam i lumtur që përballem me një ekip të madh si Franca. Ka filluar një cikël i ri, të gjithë jemi shumë të motivuar. Jemi mirë, mund të shoh gëzim në grup, kjo është e rëndësishme. Këto ditë kam parë një ndjenjë të rëndësishme përkatësie dhe dëshirë për të demonstruar se ne jemi Italia, se ne duam vërtet ta luajmë këtë ndeshje. Do të japim maksimumin për ta marrë rezultatin pozitiv në shtëpi.

Çfarë lloj mirëseardhjeje mendoni se do t’i rezervojnë tifozët francezë Mbappès? Ju keni kaluar një lamtumirë të ngjashme nga Milani…

Kylian i dha shumë PSG-së. Mendoj se do të ketë një mirëseardhje të madhe për të, edhe sepse do të luajë me fanellën e kombëtares. Çdo lojtar merr vendimet e duhura për të mirën e tij. Për sa kohë që ishte këtu me PSG, ai dha gjithçka.

Si e shihni këtë Francë?

Ka lojtarë shumë të fortë, cilësorë, si ne. Francezët kanë pak më shumë përvojë, por ndeshja luhet 11 kundër 11 në një fushë futbolli. Nuk mendoj se do të ketë favorit të qartë, do të jetë e vështirë për të dyja kombëtaret. Franca ka vrapues të shpejtë, ndaj do të duhet të kontrollojmë mirë topin dhe lojën. Duhet të punojmë dhe të zbatojmë të gjitha situatat që kemi përgatitur ditët e fundit.

A mund ta përshkruani veten si kapiten?

Të jem kapiten i kombëtares është krenari për mua. Kur je fëmijë aspiron të veshësh fanellën e kombëtares, ndaj duhet të kesh ndjenjë të madhe përkatësie. Kam një ndjenjë shumë të fortë përgjegjësie, gjithmonë përpiqem të jap më të mirën.

Si e rigjetët Spallettin? A ka ndryshuar diçka në menaxhimin e tij, pas Europianit?

Unë e shoh trajnerin shumë të motivuar. Ne folëm para takimit dhe ishte shumë i motivuar. Ai është shumë më i qetë, edhe pse kemi kaluar një verë të keqe. Kemi folur për këtë dhe na vjen që shkoi ashtu në Europian. Ka lojtarë të rinj që mund të na ndihmojnë, edhe ata mund të rriten. Të gjithë jemi të bindur dhe të lumtur që mund të vazhdojmë me Spallettin. Ai është një trajner që na ndihmon të rritemi, na jep një dorë dhe i përgatit ndeshjet shumë mirë. Menaxhimi ka ndryshuar pak, e shoh shumë më të qetë. Në fund të fundit, ne jemi ata që dalim në fushë, ndaj duhet të japim gjithçka. Veshja e fanellës së kombëtares është diçka unike, ata që nuk janë këtu do të donin ta bënin. Jemi këtu dhe kemi për detyrë ta djersijmë fanellën, ta respektojmë dhe ta nderojmë, duke e lënë fushën të sigurt për faktin se kemi dhënë 120%.

Çfarë marrëdhënie keni me Maignan? Çfarë mendoni për të?

Ai është një portier i madh dhe po bën shumë mirë. Nuk kam folur me të, por do ta takoj para ndeshjes dhe ta përgëzoj. Ai po i jep një dorë të madhe kombëtares franceze, edhe Milanit.