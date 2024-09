Romeo, djali i David dhe Victoria Beckham braktis futbollin për një pasion tjetër

Romeo Beckham largohet nga futbolli. Djali i David dhe Victoria Beckham refuzoi rinovimin e Brentfordit, skuadrës angleze ku luante që nga viti 2023, pas një periudhe të shkurtër me Inter Miami. Sipas asaj që raporton “The Sun”, i riu ka vendosur të largohet nga bota e futbollit për t’u marrë me modeling.

Në fakt ai ka nënshkruar kontratë me një nga agjencitë më të rëndësishme të modës, “Paris Safe Management”. Një burim tha: "Romeo ka vendosur të tërhiqet nga futbolli dhe të fokusohet te karriera e modës. Ai e donte kohën që kaloi te Brentford, por tani duhet ta përqendrojë vëmendjen te moda, e cila është gjithashtu pasioni i tij".

Nuk është rastësi që disa vite më parë, babai i tij David e kishte cilësuar Romeon si “më në modë nga familja”. Për të, në agjencinë pariziene, sigurisht që nuk është debutim në sektorin e modës. Romeo Beckham, djali i dytë i David dhe Victoria Beckham, pozoi për një fushatë të “Burberry” kur ishte vetëm 10 vjeç, ndërsa në vitin 2021 u bë fytyra e “Puma”. Ai gjithashtu ka punuar me Yves Saint Laurent dhe ka qenë protagonist i kopertinës së “L’Uomo Vogue”.

"Tani ai shpreson të punojë me marka të tjera të mëdha", – shpjegoi burimi i brendshëm. Nuk është hera e parë që Romeo lë futbollin për t’iu përkushtuar diçkaje tjetër. Pas debutimit tek Arsenali, ai filloi të luante tenis, duke u stërvitur me Andy Murray. Në vitin 2020 erdhi rikthimi në fushën e blertë me Inter Miami, tani një largim i ri nga topi.

I lindur në vitin 2002, Romeo Beckham është djali i ish-futbollistit David Beckham dhe ish-këngëtares së “Spice Girls”, tani stiliste dhe sipërmarrëse, Victoria Beckham. Ai ka tre vëllezër: Brooklyn, Cruz dhe Harper. Nga prindërit e tij të famshëm trashëgoi pasionet për sportin dhe modën. Nga viti 2019 deri më 2024 pati një lidhje me modelen Mia Regan. Së fundi është përfolur për një flirt të pa konfirmuar asnjëherë me tenisten Emma Raducanu.