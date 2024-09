20 vite nga Shqipëri-Greqi 2-1. Ndeshja perfekte e kombëtares kuqezi, që asnjë shqiptar nuk e harron kurrë (video)

4 shtator 2004 – 4 shtator 2024. Sot mbushen 20 vite nga fitorja historike 2-1 e Shqipërisë ndaj Greqisë, asokohe e sapo shpallur kampione e Europës. Me siguri, kjo është ndeshja që asnjë shqiptar nuk e harron kurrë. Kombëtarja helene, e drejtuar nga Otto Rehagel nuk u mposht dot nga gjigantët e Europës, në finalet e atij Europiani të zhvilluar në Portugali.

Ndalesën e parë e pësoi në stadiumin "Qemal Stafa", nga kuqezinjtë tanë, 2-1, ku goli i Ardian Aliajt ishte për "kornizë", i bukur edhe goli i Edvin Muratit. Tirana u "përmbyt" me ngjyrat kuqezi, e tëra, pas atij suksesi të jashtëzakonshëm e të paharrueshëm.

Ajo ditë u përmblodh të nesërmen me titullin tejet pikant të gazetës më të madhe sportive të kohës në Shqipëri: "Europë, ja se si mundet Greqia"! Po kaq pikant baneri i tifozëve kuqezinj: "Këtu nuk është Portugali".

Nuk harrohet dot kurrë “Qemal Stafa” i stërmbushur, teksa Shqipëria niste fushtatën e kualifikueseve të Botërorit 2006, duke pritur në shtëpi kampionët e freskët të Europës.

Golat për Shqipërinë do t’i shënonin Murati që në minutën e 3-të, pas një gabimi në mbrojtjen greke, ndërsa më pas, Adrian Aliaj, me një goditje spektakolare thuajse mesi i fushës, do të dyfishonte epërsinë që në pjesën e parë. Atmosfera në kryeqytet ato ditë ka qenë elektrizuese dhe kujtohet me nostalgji nga çdo njeri që ka qenë brenda atyre festimeve.

Gjatë festimeve të shqiptarëve në Greqi mbeti i vrarë një djalosh 20-vjeçar, i quajtur Gramoz Palushi. Ai ishte duke festuar së bashku me miqtë e tij emigrantë në Zakinthos, kur u sulmua për vdekje nga grekët e irrituar. Një ngjarje e dhimbshme, e cila ka bërë bujë atë kohë dhe ka trazuar marrëdhëniet mes dy shteteve.