Drejtori i Milanit ‘blindon’ Fonseca: Ne jemi të gjithë me trajnerin, ekipi e mbështet plotësisht

Drejtori i përgjithshëm i Milanit, Giorgio Furlani, ishte personi i ngarkuar për prezantimin e sulmuesit të ri kuqezi, Tammy Abraham. Menaxheri, siç pritej, në sallën e shtypit plot me gazetarë, iu përgjigj edhe disa pyetjeve në lidhje me startin e komplikuar të skuadrës dhe trajnerit të ri, Paulo Fonseca: “Po, do të kishim preferuar të grumbullonim 9 pikë në 3 ndeshjet e para. Sidoqoftë, nuk ka asnjë lloj paniku, nuk do të flisja për ndeshje shumë të rëndësishme apo gjëra të tjera të këtij lloji”.

Rrugëtimi i Ibrahimovicit dhe mungesa e tij kundër Lazios?

Ai kishte një angazhim të parashikuar prej një kohe të gjatë, përpara se të merrte detyrën e re te Milani. Nuk mendoj se duhej ta kishim njoftuar më parë, sepse nuk duhet të parashikojmë të gjitha lëvizjet e menaxherëve të Milanit. Ndaj Lazios isha unë, Moncada dhe Cardinale në stadium, në mbështetje të skuadrës.

Skena me Leaon dhe Theo Hernadez gjatë ndeshjes në “Olimpico”…

Gjatë ndeshjes të rrëmben adrenalina… Është folur shumë për këtë çështje, vërtet. Edhe ne drejtuesit, bashkë me lojtarët, u habitëm nga kjo. Fonseca e komentoi ngjarjen, më pas e bëri edhe Theo. Nuk ndodhi asgjë për ta kthyer në debat publik.