Suarez: Frika ime më e madhe është që të mbahem mend për kafshimin e Chiellinit

Luis Suarez i thotë lamtumirë kombëtares së Uruguajit. Sulmuesi i Inter Miami ka vendosur t’i japë fund eksperiencës me kombëtaren pas Kupës së fundit të Amerikës, ku mori pjesë, pa pasur megjithatë shumë hapësirë ​​në fushë. "Kam folur me gruan time, u zgjova një ditë dhe mendova se kjo ishte diçka që doja ta mbyllja. Kam fituar të drejtën të vendos dhe ta mbyll ashtu siç dua", – tha ai.

Suarez e njoftoi “pensionimin” nga kombëtarja në një konferencë për shtyp, në të cilën ka derdhur lot emocioni: “Kjo do të jetë ndeshja ime e fundit me kombëtaren, e mendova, e analizova dhe vendosa që është koha e duhur për të thënë lamtumirë.

Kam arsyet e mia, nuk ka kush ta marrë vendimin për mua. Është momenti i duhur të tërhiqem. Do të zhvilloj ndeshjen time të fundit me kombëtaren dhe do ta luaj me të njëjtin entuziazëm si në vitin 2007".

Ish-ylli i Liverpool-it dhe Barcelonës rrëfeu më tej: "Frika ime më e madhe? Fëmijët e mi dhe të gjithë do të kujtojnë imazhin e vitit 2014 (ajo e kafshimit të Chiellinit). Ai ka qenë gabimi im më i madh në karrierën si futbollist. Do të doja njerëzit të harrojnë atë episod, që të mos përmbysin gjithçka. Do të doja që njerëzit të kujtonin gjithë të mirat që kam bërë”.