Abraham prezantohet te kuqezinjtë: U rrita duke e ndjekur këtë ekip, jam aty ku dëshiroja kaq shumë

Tammy Abraham prezantohet para mediave dhe kuqezinjve, pasi tashmë ka debutuar me një asist në kampionat, me fanellën e re: “Jam rritur duke parë Milanin, e konsideroj një klub të shkëlqyer. Unë jam gjithmonë i gatshëm të përballem me sfida të reja, shpresoj të kem rezultate të mira dhe të ndikim sa më pozitiv”.

Emocionet në momentin e negociatave: “Kur pashë se Milani ishte i interesuar për mua, nuk bëra gjë tjetër veçse prita, duke i thënë vetes një mijë herë se ishte klubi që doja”.

Kishte një ndjenjë të mirë të menjëhershme me Leao: "Asisti im? Ka një histori mjaft për të qeshur pas tij. Vendosëm përpara ndeshjes si të hynim në lojë dhe çfarë të bënim së bashku. U futëm dhe bëmë pikërisht atë që donim të bënim".

Te Chelsea tashmë ishte takuar me Morata: "Po, kemi qenë bashkë te Chelsea. Morata është një lider. Të jesh në fushë me të është shumë bukur, do të jetë vërtet interesante".

Ishte i pashmangshëm rikthimi tek episodi i freskimit dhe pirjes së ujit gjatë Lazio-Milan, ku Leao dhe Theo Hernandez qëndran veç grupit: "Të gjithë e pamë skenën. Po flisja me ta, kishte adrenalinë në trupin e tyre. Ata mbetën në anë të fushës, por thjesht sepse kishte ujë dhe po pinin atje" .

Gjendja e tij fizike, siç shihet tashmë në fushë, është e mirë: "Ndihem në maksimumin tim. Jam duke u rikuperuar nga dëmtimi, por ndihem vërtet shumë mirë".

Më pas një mesazh për tifozët: “Jam rritur me këtë klub, në shpirtin dhe zemrën time, me të gjithë trofetë dhe lojtarët. Është mrekulli të luash këtu, në këtë qytet dhe stadium fantastik. Do të doja të kontribuoja duke dhënë më të mirën time, do të përpiqem që sezoni të shkojë sa më mirë”.