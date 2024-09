Venger, i mahnitur nga puna e trajnerit gjerman: Barcelona e tij, absolutisht e pandalshme

Arsène Wenger, pas fitores 7-0 të Barcelonës kundër Valladolid është shprehur me superlative për skuadrën e Hansi Flick: “Është e qartë se kundërshtarët e këtij sezoni nuk do të luajnë kundër Barcelonës për të fituar. Ata do të luajnë për të barazuar, ose humbur me diferencë të vogël golash. Kjo skuadër katalanase është absolutisht e pandalshme.

Nuk dua ta teproj, por futbolli që po prezanton Flick mund të krahasohet vetëm me futbollin e Pep Guardiolës. Ky trajner është një nga më të mirët në botë. Me të Barcelona nuk do të synojë vetëm La Liga-n, por edhe më tepër se kaq.

Ju siguroj se me Barcelonën, edhe në Champions, asnjë ekip nuk do të dëshirojë të përballet. E them këtë sepse mentaliteti i këtij njeriu (Hansi Flick) është unik. Kur Barcelona shënoi golin e shtatë, pashë Flick duke i thënë Lamine të shtynte përpara më shumë për të shënuar të tetin. Ky njeri e ka shndërruar Barcelonën në një skuadër tjetër në vetëm një muaj".