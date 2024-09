Ancelotti: Asnjëherë nuk i kemi bërë presion Mbappe-s, gjë e mirë që u ‘zhbllokua’…

Carlo Ancelotti doli në konferencë për shtyp, ku analizoi ndeshjen e fituar 2-0 ndaj Real Betis, me dy gola të realizuar nga Mbappe.

Fitore që lehtëson pak ankthin dhe zhgënjimin – “Nuk kemi ankth, ne barazuam dy ndeshje. Kemi entuziazëm dhe motivim të madh, po përpiqemi të bëjmë sa më mirë. Sonte bëmë më mirë dhe e merituam fitoren. Ne ishim më mbështetës ndaj njëri-tjetrit, shkojmë në pushimin prej kombëtareve me ndjenja të mira”.

Mbi presionin e ushtruar nga mediat dhe publiku ndaj Mbappe për t’u zhbllokuar në La Liga: "Duhet ta pyesni atë, ne kurrë nuk i kemi bërë presion. Ai luajti një ndeshje të mirë dhe pati raste. Mendoj se është e rëndësishme për të të shënojë, por ne vlerësojmë më shumë punën kolektive".

Një gjesti madh kohezioni dhe fryme grupi mes yjeve, teksa Vinicius ia “dhuroi” penalltinë Mbappe-s: "Vini u tregua shumë altruist me dhënien e penalltisë Kylian. Ata kanë një marrëdhënie të mirë, edhe me Rodrygo. Vini dhe Rodrigo janë lojtarë dhe njerëz shumë të mirë, me ta kemi fituar Champions League”.