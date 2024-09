Horoskopi i Brankos, e hënë 2 shtator 2024: Dashi, ‘blozë’ në punë dhe dashuri, Gaforrja, stop shpenzimeve

Horoskopi i Brankos pritet me interes nga shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve. Noa.al ju sjell zodiakun për ditën e parë të muajit shtator, përkthyer nga RDS

Dashi

Dashi i dashur, nuk është një periudhë shumë e lehtë, sidomos nga pikëpamja e punës. Disa konflikte që lindin në mjedisin tuaj të punës mund të shkaktojnë nervozizëm dhe tension. Mundohuni të përdorni ekuilibrin e brendshëm për të menaxhuar këtë fazë disi komplekse. Edhe në dashuri do të duhet një kompromis për të mos u përplasur me gjysmën tjetër.

Demi

Të dashur miq Demi, sipas horoskopit të Brankos, nëse keni disa investime në lojë, kjo është koha e duhur për të provuar fatin dhe për të përmirësuar gjendjen tuaj ekonomike. Nëse është e vërtetë që karriera po ju vazhdon me ingranazhe të shtyra me zor, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për dashurinë.

Binjakët

Të dashur Binjakë, është një periudhë e luhatshme për financat në këtë fazë. Ndoshta duhet të përpiqeni t’i menaxhoni paratë tuaja më me kursim, duke shmangur shpenzimet e rastësishme. Këshilla tjetër, të planifikoni mirë shpenzimet dhe të ardhurat tuaja.

Gaforrja

I dashur Gaforre, menaxhimi i financave nuk është në mënyrën më të mirë për momentin dhe e gjithë kjo ju bën shumë nervoz. Ndoshta duhet të përpiqeni të kufizoni daljet, ndoshta duke blerë vetëm atë që ju nevojitet vërtet. Bilanci juaj i brendshëm mbetet arma më e mirë për të dalë nga kjo periudhë disi e ndërlikuar.

Luani

Të dashur miq Luanë, sipas horoskopit të Brankos sot (e hënë 2 shtator 2024), është e vërtetë që financat nuk po ju japin kënaqësi të madhe në këtë periudhë, por ekuilibri juaj i brendshëm mbetet shumë solid. Në punë mund të lindin disa keqkuptime apo pengesa, por në dashuri dhe në marrëdhëniet shoqërore gjithçka po ecën mirë.

Virgjëresha

Të dashur Virgjëresha, jeni shumë të aftë sidomos kur bëhet fjalë për komunikimin dhe marrëdhëniet shoqërore. Në dashuri dhe në karrierë, mund të ketë disa sfida mjaft tinëzare për t’u përballur, të cilat do të kërkojnë një urtësi të caktuar dhe shumë maturi. Fati vazhdon në faza të alternuara: një ditë gjithçka mund të shkojë pa probleme, ndërsa të nesërmen gjithçka mund të shkojë keq.

Peshorja

Peshore të dashura, nga pikëpamja e punës, jo gjithçka po shkon mirë. Ju duhet të përpiqeni të kujdeseni më mirë për shëndetin, ndoshta duke bërë një vizitë herë pas here, veçanërisht nëse ka ndonjë problem që është zvarritur për një kohë të gjatë. Pak pushim nuk dëmton aspak.

Akrepi

I dashur Akrep, sipas horoskopit të Brankos sot, përputhshmëria juaj me të tjerët nuk është në maksimumin e saj për momentin dhe kjo ju bën veçanërisht të mërzitur dhe nervoz. Financat janë bërë diçka si një slitë. Në disa ditë të gjitha duket se po ecin mirë, ndërsa në ditë të tjera ju duhet të përballeni me shpenzime të tepërta dhe të papritura.

Shigjetari

I dashur Shigjetar, fati është në maksimumin e tij tani, prandaj duhet të përpiqeni të synoni maksimumin dhe të rrezikoni diçka më shumë. Nëse keni një investim në linjë, tani është koha për të vënë këmbën në përshpejtues. Ju jeni liderë shumë kreativë me ide gjithmonë brilante dhe vendimtare.

Bricjapi

Të dashur miq Bricjapë, karriera juaj po kalon një fazë disi kaotike që kërkon durim dhe maturi. Ana juaj shpirtërore është shumë e fortë dhe do t’ju ndihmojë të menaxhoni këtë fazë të vendosur komplekse të ekzistencës suaj. Shëndeti juaj mund të kërkojë gjithashtu pak vëmendje shtesë.

Ujori

Të dashur Ujorë, sipas horoskopit të Brankos sot (e hënë 2 shtator 2024), po lundroni në ujëra mjaft të turbullta në këtë fazë të jetës tuaj. Fati duket se po ju kthen në anën tuaj nga pikëpamja e punës, por nga pikëpamja shëndetësore ka ende diçka për të rregulluar. Aftësitë tuaja të shkëlqyera komunikuese do t’ju ndihmojnë të përballeni me situatat më komplekse dhe të dilni nga mosmarrëveshjet me kokën lart.

Peshqit

Të dashur Peshq, shëndeti mund t’ju krijojë disa arsye për t’u shqetësuar, megjithëse nuk ka nevojë të dekurajoheni. Nga pikëpamja shpirtërore jeni më i fortë se kurrë edhe sepse keni një besim të palëkundur që ju ndihmon në kohë vështirësish. Në dashuri gjithçka duket se po shkon mirë.