Horoskopi i Brankos nesër, e diel 1 shtator 2024: Ndikimi i yjeve për nisjen e muajit të ri

Horoskopi i Brankos pritet me interes nga shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve. Noa.al ju sjell zodiakun për ditën e parë të muajit shtator, përkthyer nga RDS

Dashi (21 Mars – 20 Prill) Nesër, 1 shtator 2024, pritet që të jetë një ditë rikuperimi për Dashin. Në dashuri, mund të gjeni një shtysë të re në një marrëdhënie që dukej e zhytur në rutinë, duke rizbuluar pasionin. Ata që janë beqarë mund të hasin në një panoramë intriguese, një shkëndijë që mund të ndizet. Në punë vendosmëria do t’ju ndihmojë të kapërceni një pengesë të vogël që ju del përpara, por mos harroni të mos bëni shumë presion. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me stresin.

Vlerësimi: 7.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

E diela pritet të jetë një ditë kur do të ndjeni një nevojë të fortë për ekuilibër. Në dashuri, një bisedë sqaruese me partnerin/en mund të vendosë gjithçka në rregull, ndërsa beqarët mund të gjejnë rehati në praninë e miqve. Në planin e punës, edhe nëse nesër është e diel, mund ta gjeni veten duke reflektuar për një vendim të rëndësishëm për javën e ardhshme. Fizikisht, ndjeni nevojën për t’u çlodhur dhe pak joga ose një shëtitje jashtë mund të bëjë mrekulli.

Vlerësimi: 6.5.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Për Binjakët, e diela pritet të jetë një ditë shoqërimi. Në dashuri, dëshira për të komunikuar do të shpërblehet me momente bashkëpunimi dhe gëzimi. Ata që janë beqarë mund të argëtohen me njohje të reja, edhe pse asgjë shumë serioze në horizont. Në punë, një mendje e gjallë si e juaja tashmë do të gumëzhijë, gati për të planifikuar projekte interesante për javën në vijim. Shëndeti është i shkëlqyer, por mos e lini pas dore gjumin.

Vlerësimi: 8.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforrja do të përjetojë një ditë reflektimi. Në dashuri, mund të ndiheni të prirur për pak melankoli, por mos u shqetësoni: një bisedë e mirë me partnerin/en ose një mik të besuar do t’ju ndihmojë t’i shihni gjërat nga një këndvështrim tjetër. Në punë, intuita do të jetë asi juaj në vrimë, edhe nëse e nesërmja mund të mos jetë dita ideale për vendime të mëdha. Fizikisht, dëgjoni trupin dhe jepini vetes pak pushim.

Vlerësimi: 6.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Nesër do të jetë një ditë energjie dhe vitaliteti për Luanin. Në dashuri do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të mund të shijoni momente me intensitet të madh emocional. Beqarët, në sajë të sharmit të tyre, sigurisht që nuk do të kalojnë pa u vënë re. Në punë, edhe nëse është e diel, mendja juaj tashmë do të jetë e projektuar drejt synimeve ambicioze dhe mund të vijnë lajme pozitive. Shëndeti është në formë të shkëlqyer, por kujdes mos e teproni, jepini edhe vetes pak relaksim.

Vlerësimi: 8.5.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Për Virgjëreshën, e diela do të jetë një ditë e qetë, ideale për të vendosur rregull në mendime dhe emocione. Në dashuri, komunikimi do të jetë thelbësor: një dialog i hapur mund të zgjidhë keqkuptimet e vogla. Ata që janë beqarë mund të ndiejnë dëshirën për një introspeksion më të madh, duke vlerësuar me kujdes atë që duan në të vërtetë. Në punë është koha e duhur për të planifikuar dhe organizuar, por pa u nxituar. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të kujdeseni për mirëqenien mendore.

Vlerësimi: 7.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja do të përjetojë një ditë ekuilibri të ëmbël. Në dashuri do të jetë e lehtë të gjesh një mirëkuptim të përsosur me partnerin/en, ndërsa beqarët mund të befasohen këndshëm nga një takim i papritur. Në sferën e punës, edhe nëse është e diel, mendja juaj do jetë kreative dhe gati për frymëzime të reja. Shëndeti është i mirë dhe një ditë e kaluar në harmoni mes trupit dhe mendjes do t’ju japë energjinë e duhur për të përballuar javën e ardhshme.

Vlerësimi: 7.5.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

E diela pritet të jetë një ditë intensive për Akrepin. Në dashuri mund të përjetoni momente pasioni të madh, por edhe tensione të vogla: është e rëndësishme të gjeni ekuilibrin e duhur. Beqarët mund ta gjejnë veten duke u përballur me një tërheqje të papritur dhe dërrmuese. Në punë vendosmëria juaj do jetë e pandalshme edhe pse do të duhet të bëni kujdes që të mos jeni shumë kritikë ndaj vetes. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos e rëndoni shumë veten.

Vlerësimi: 7.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Për Shigjetarin, e diela pritet të jetë një ditë me aventura dhe zbulime të reja. Në dashuri, dëshira juaj për të eksploruar do t’ju bëjë të përjetoni momente emocionuese dhe beqarët mund të takojnë një person të veçantë në një kontekst të papritur. Në punë, edhe nëse është e diel, mund të frymëzoheni nga ide dhe projekte të reja, por përpiquni të mos e teproni me entuziazmin. Shëndeti është i shkëlqyer, por mos harroni t’i jepni vetes edhe disa çaste pushimi.

Vlerësimi: 8.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi do të përjetojë një ditë reflektimi dhe nostalgjie. Në dashuri mund të ketë nevojë të rishikoni disa dinamika në marrëdhënie, por me durimin e duhur gjithçka do të zgjidhet. Beqarët mund të preferojnë pak vetmi për të sqaruar ndjenjat e tyre. Në punë, edhe nëse është e diel, mendja juaj tashmë do të jetë e përqendruar tek angazhimet tuaja të radhës, por mos harroni të shkëputeni. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmangni teprimet e çdo lloji.

Vlerësimi: 6.5.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

E diela do jetë një ditë lirie për Ujorin. Në dashuri do të ndjeni nevojën për hapësirë ​​dhe pavarësi dhe do të jetë e rëndësishme të komunikoni me partnerin/en për të shmangur keqkuptimet. Beqarët mund të kënaqen duke eksperimentuar me lidhje të reja, pa angazhime shumë të detyrueshme. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë në maja, gati për të lindur ide të reja brilante për javën që do të nisë. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos lini pas dore pushimin.

Vlerësimi: 7.5.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Nesër do të jetë një ditë romantike e ëmbël për Peshqit. Në dashuri, yjet ju buzëqeshin, duke ofruar momente të bashkëpunimit të madh me partnerin. Beqarët mund të përjetojnë një ditë magjike, plot surpriza dhe takime që do të lënë gjurmë. Në punë, edhe nëse është e dielë, mund të merrni një lajm interesant që do t’i japë një kthesë planeve tuaja. Shëndeti është i shkëlqyer, por gjithsesi lejoni vetes disa momente relaksi për t’u rigjeneruar plotësisht.

Vlerësimi: 8.