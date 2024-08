Lufta në Ukrainë/ Një e mitur në mesin e të vr*arëve nga sulmi rus në një shesh lojërash

Një vajzë 14-vjeçare ka vdekur pas një sulmi rus në qytetin lindor të Ukrainë , Kharkiv, në një shesh lojërash.

Siç raporton BBC, të paktën pesë persona të tjerë u vranë dhe dhjetëra u plagosën kur sulmet goditën gjithashtu një bllok banesash pranë kufirit me Rusinë.

Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan flakë dhe tym të zi të dendur që dilnin nga maja e ndërtesës ndërsa zjarrfikësit ndihmuan njerëzit të shpëtonin. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky rinovoi thirrjet e tij për aleatët ndërkombëtarë të Ukrainës që ta lejojnë atë të godasë objektivat brenda Rusisë për të parandaluar sulme të tilla. Sulmet erdhën vetëm disa orë përpara se Zelenskiy të largonte shefin e tij të forcave ajrore, gjenerallejtënant Mykola Olestuk.

Kharkiv, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, është rreth 35 kilometra nga kufiri rus dhe ka qenë një objektiv i shpeshtë i sulmeve që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt 2022. Guvernatori rajonal Oleg Sinegubov tha përmes Telegramit se të paktën 59 persona u plagosën, prej të cilëve 20 janë në gjendje të rëndë dhe disa kërkojnë amputim. Nëntë fëmijë u plagosën gjithashtu nga sulmet. Fotot e mëtejshme treguan se një pjesë e murit të jashtëm të ndërtesës u shemb, ndërsa disa makina jashtë u përfshinë nga flakët. Sinegubov tha se sulmet u nisën nga rajoni Belgorod i Rusisë, i cili ndodhet pikërisht përtej kufirit. “Të jemi të qartë: kishte sisteme udhëzuese në raketa. Ne nxjerrim një përfundim”, tha ai.

“Këto rrugë janë ekskluzivisht parqe me grumbullime të mëdha të qytetarëve. Kjo është një zonë banimi. Ky është edhe një herë terrorizëm masiv kundër popullatës sonë civile”.

Zelensky tha se Rusia kishte në shënjestër njerëz “të zakonshëm” dhe se sulmet mund të ishin parandaluar nëse Ukraina do të ishte në gjendje të shkatërronte avionët ushtarakë rusë në bazat e tyre.

“Kjo është një nevojë krejtësisht legjitime. Nuk ka asnjë arsye logjike për të kufizuar mbrojtjen e Ukrainës”, theksoi ai. Aleatët perëndimorë të Ukrainës kanë penguar deri diku përdorimin e armëve të tyre për sulme në tokën ruse, nga frika e një përshkallëzimi të konfliktit. Mbretëria e Bashkuar ka lejuar që shumë prej sistemeve të saj të armëve të përdoren nga Ukraina për të goditur Rusinë, por përjashton sistemet e raketave me rreze të gjatë Storm Shadow. Në maj, SHBA lejoi Ukrainën të godiste objektiva brenda Rusisë, por vetëm pranë rajonit të Kharkiv dhe vetëm në përgjigje të sulmeve ruse ose përgatitjeve për sulme.

Ukraine, Kharkiv. A Russian airstrikes hits the entrance of a 12-story building. Three people have been reported dead.

One more hit occurred in Nemyshlyansky district. A girl was killed on a playground, three people were wounded.

Child murdering is russian culture. Russia is a… pic.twitter.com/GNhDhNz9U2

— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) August 30, 2024