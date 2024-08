Veselinovic ul pritshmëritë te Partizani: Ne nuk jemi Real Madridi, që të fitojmë çdo ndeshje

Java e tretë e Kategorisë Superiore e ngre siparin sot, me tri ndeshjet e para. Në “Niko Dovana” të Durrësit do të jetë mysafir Partizani, prej orës 20:00. Debutimi i trajnerit serb Aleksandar Veselinovic ka përkuar pikërisht me transfertën ndaj Teutës, e cila vjen nga disfata e thellë me Elbasanin në sfidën pararendëse. Në konferencën për shtyp, trajneri i ri i “demave të kuq” iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve.

Çfarë mendoni të ndryshoni në debutimin tuaj te Partizani?

Fillimisht dëshiroj t’i falenderoj publikisht të gjithë lojtarët për përkushtimin dhe impenjimin që kanë treguar përgjatë këtyre ditëve. Përsa i përket pyetjes tuaj, në kaq pak ditë është e vështirë të jap opinionin e duhur përsa iu përket lojtarëve. Ajo që dua të saktësoj është se në këto 3 ditë që kemi punuar bashkë kam marrë mjaftueshëm informacion. Tashmë kam idetë e mia si do të vijojmë të punojmë në vazhdim.

Si është gjendja e skuadrës?

Kemi disa lojtarë me probleme, por mendoj se kjo situatë vjen si pasojë e impenjimit të skuadrës në Kupat e Europës. Pas ndeshjes me Teutën do të kemi 10 ditë në dispozicion për të vlerësuar gjendjen e lojtarëve nëpërmjet një raporti të detajuar. Në këtë moment që flasim kemi disa lojtarë me probleme.

A do të ketë ndryshime në emra përsa i përket formacionit?

Normalisht që do të kemi disa ndryshime, pasi e citova edhe pak më parë se kemi disa lojtarë me probleme. Gjithashtu Maguette nuk është më në skuadër, ai lojtar ishte shumë i rëndësishëm. Do të na duhet të mendojmë zgjidhje të tjera për pozicionin e lënë bosh nga Maguette.

Çfarë Partizani pritet nën drejtimin e Veselinovic?

Dua të jem i drejtëpërdrejtë, kam idetë e mia, të cilat do të mund t’i shikoni pas pak kohësh. Për atë çfarë do të bëj unë dhe lojtarët, çdo gjë do ta tregojmë në fushën e lojës. Përpara ndeshjes me Teutën situata është e tillë. Unë dhe stafi im sapo kemi ardhur, disa lojtarë janë me probleme, Maguette është larguar. Nëse mbani mend ditën e prezantimit përpara jush kam theksuar se duhet t’i marrim gjërat hap pas hapi dhe ndeshje pas ndeshje. Ne jemi Partizani, unë tashmë jam pjesë e Partizanit, që është një klub i madh. Si një klub i tillë, të gjithë presin nga Partizani të fitojë çdo ndeshje. Nuk jemi Real Madriti që të fitojmë çdo ndeshje, por duhet të kemi ambicje për të fituar çdo herë. Duhet të kemi respekt edhe për kundërshtarin, për të gjitha skuadra e kampionatit, trajnerët dhe lojtarët e tyre, të cilët punojnë dhe shpenzojnë energjitë çdo ditë. Ky është mesazhi që dua të trasmetoj sot, por pa harruar të respektojmë edhe veten tonë.

A prisni përforcim tjetër në mbyllje të merkatos?

Të shtunën është dita e fundit e merkatos, do të shohim. Këtë nuk e them për diplomaci. Ju duhet ta kuptoni që unë nuk jam nga ata trajnerë që flasin përditë me drejtuesit e klubit për merkaton. Sigurisht disa ide i kam, por puna ime është të zbres në fushë dhe të stërvis çdo ditë skuadrën.

Sa i kënaqur jeni që disa lojtarë të Partizanit kanë marrë së fundi ftesë nga ekipet përfaquese?

Sigurisht që çdo trajner duhet të ndihet krenar kur në adresë të lojtarëve të tij mbërrin ftesa e ekipit përfaqësues, askush nuk mund ta refuzojë. Për mua, në situatën dhe momentin që flasim, është e vështirë, pasi do të më duhet të punoj gjatë pauzës së kampionatit pa i patur në dispozicion këta lojtarë.