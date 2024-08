Pessotto i jep zemër Juventusit: Na presin sfida magjepsëse, detajet bëjnë diferencën në Ligën e Kampionëve

"Është një grup magjepsës me sfida magjepsëse. Do të jetë një grup i ngjeshur deri në fund, ne do të duhet të luajmë sa më mirë". Kështu u shpreh Gianluca Pessotto, drejtues i “Zonjës së Vjetër”, pas shortit të Ligës së Kampionëve, i cili do ta shohë Juventusin të përballet me Manchester City (në shtëpi), Leipzig (larg), Benfica (në shtëpi), Bruges (larg), PSV (në shtëpi), Lille (larg), Stuttgart (në shtëpi), Aston Villa (larg).

"Këto janë ndeshje të vështira, veçanërisht jashtë fushe, por edhe në shtëpi kundër Manchester City, – vazhdoi menaxheri i Juventusit. – Detajet do të bëjnë diferencën, golaverazhi. Ne do të jemi gati dhe do të luftojmë deri në fund".

Juve e filloi sezonin shumë mirë me dy fitore 3-0 në Serie A dhe pikë të plota në renditje: "Ishte një fillim premtues, pa nënshkrimet e reja. Ndjenja është e mirë, disa lojtarë erdhën pasi kishte filluar sezoni. Duhet kohë për ta, që t’i kuptojnë mekanizmat dhe filozofinë e klubit.

Ne e kemi filluar mirë, por sezoni është i gjatë. E gjithë skuadra është e rëndësishme në një sezon të gjatë dhe të komplikuar. Do të përballemi me gjithçka dhe të gjithë, entuziasmi dhe besimi janë të rëndësishëm dhe vendimtarë”.