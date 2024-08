Drejtuesit e Interit në kor, pas shortit të Champions-it: Historia jonë flet vetë, na llogarisni mes favoritëve

Beppe Marotta komentoi menjëherë shortin e Ligës së Kampionëve 2024/25: “Klubet e mëdha janë në proces testimi, përballja menjëherë me një ekip të fortë (Manchester City) përbën një rrezik më të madh. Duhet të gjejmë formën e duhur, pa i nënvlerësuar skuadrat e nivelit të tretë dhe të katërt. Të mbrojmë historinë tonë, duhet të përpiqemi të arrijmë majat. Nëse nuk ia dalim, të tjerët do të kenë qenë më të mirë se ne dhe do të duhet të analizojmë shkaqet”.

“Liga e Kampionëve është gjithmonë një kompeticion prestigjioz, ku ne ende duam të jemi protagonistë. Na pret një kalendar tepër i ngjeshur, por, si në të kaluarën, jemi gati të përballemi me cilëndo skuadër të madha, – tha trajneri Simone Inzaghi. – Të luajturit në fusha të vështira në vitet e fundit na ka dhënë edhe më shumë ndërgjegjësimin për forcën tonë. Kemi bërë disa ndeshje të mira kundër ekipeve të rëndësishme dhe konkurruese, por jam i sigurt se djemtë e mi do të japin gjithçka për t’i dhënë vazhdimësi rrugës sonë”.

Marotta, gjithashtu komentoi formatin e ri të Ligës së Kampionëve: "Formulë shumë magjepsëse, adrenalinë shumë ndryshe. Duhet ta prezantojmë veten në mënyrën më të mirë të mundshme, shpresojmë të jemi gjithashtu me fat. Shpresoj të mos kemi dëmtime dhe skualifikime. Skuadra jonë luan bashkë prej vitesh, është rritur shumë në Itali, por edhe në Europë. Sezonin e kaluar, objektivi ishte ylli i dytë, por jemi një klub i rëndësishëm. Kësisoji nuk ka zgjedhje midis kampionatit dhe Ligës së Kampionëve. Ne duhet të japim gjithçka, kemi skuadër konkurruese”.

Edhe Javier Zanetti e komentoi shortin: "Ne nuk jemi të frikësuar, jemi të intriguar nga kjo formulë e re. Ka kushte për të bërë mirë, do të varet shumë nga ne. Grupi është rritur shumë, fitoret kanë ndihmuar. Jemi të gatshëm për këtë Ligë të re Kampionesh, e konsiderojmë veten protagonistë, mes favoritëve”.

Ndeshjet e Interit në Champions League

Inter-Leipzig

Manchester City-Inter

Inter-Arsenal

Leverkusen-Inter

Inter-Crvena Zvezda

Young Boys-Inter

Inter-Monaco

Sparta Pragë-Inter