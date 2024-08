Hakohet llogaria e Mbappes në Instagram, mesazhe ofenduese dhe përbuzëse për Leo Messin!

Llogaria ‘X’ e Kylian Mbappe është hakuar mëngjesin e sotëm për të paktën 20 minuta. Gjatë këtij minutazhi “offside”, në këtë llogari janë shfaqur mesazhe fyese dhe ofendime për Leo Messin, ndër të tjera. Më pas, të gjitha këto mesazhe janë fshirë.

Ndër ato që mund të lexohej ishte: “Cristiano Ronaldo është futbollisti më i madh i të gjitha kohërave. ‘Xhuxhi’ nuk është GOAT im”, shoqëruar me një fotografi të Messit duke qarë.

Një tjetër mesazh thoshte "Manchesteri është i kuq", lidhur me rivalitetin e “Djajve të Kuq” me Manchester City. Gjithashtu shkruhej: "I mashtrova ata, do të shkoj te Manchester United. Në vitin 2028 do të arrij falas atje".

Ndër proklamatat u shfaqën edhe "Fuck Israel", "Palestina e lirë".