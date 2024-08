Ronaldo parashikon edhe dy-tri vite në fushat e blerta, pastaj: Kurrë trajner, e ardhmja ime larg futbollit

Cristiano Ronaldo ka nisur sezonin e ri me Al Nassr. Pas debutimit të tij me një gol në kampionat kundër Al-Raed, fenomeni portugez ka spikatur ditët e fundit mbi të gjitha për hapjen e kanalit të tij në Youtube, që tërhoqi menjëherë miliona abonentë.

“UR Cristiano” është një "kontejner" me tema që kanë të bëjnë me futbollin dhe financat, por nga i cili shumë presin të dëgjojnë edhe njoftimin e lamtumirës nga futbolli të vetë CR7. Një njoftim i cili megjithatë nuk do të mbërrijë për momentin, siç nënvizoi vetë sulmuesi.

Gjatë një interviste për kanalin portugez “NOW”, Ronaldo shpjegoi pikërisht këtë, duke nënvizuar edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm të së ardhmes së tij, që i ka habitur disi fansat në mbarë botën:

“Nuk e di nëse do të tërhiqem nga futbolli së shpejti, mes dy apo tri viteve, por me siguri do ta mbyll karrierën këtu tek Al Nasr. Jam shumë i lumtur në këtë klub, gjithashtu ndihem mirë në këtë vend dhe dua të vazhdoj". Mbi të gjitha ai shtoi se, pasi të ndalojë së luajturi në fushat e blerta, do t’i përkushtohet një të ardhmeje larg futbollit.

CR7 përjashton një të ardhme si trajner, pas largimit nga futbolli i luajtur: "Është shumë e vështirë të mendosh se një ditë do të bëhem trajner. Në mendjen time nuk ekziston plani për t’u bërë trajner i ndonjë ekipi futbolli. As që e mendoj këtë".

Në këtë moment portugezi tregon atë që askush nuk e priste: “Me siguri e shoh të ardhmen time larg futbollit, por vetëm Zoti e di se çfarë do të ndodhë”. Gjithsesi, për momentin e gjithë vëmendja e tij është e drejtuar tek Al Nassr dhe kombëtarja e Portugalisë:

"Kur të largohem nga kombëtarja, nuk do t’i jap asnjë njoftim askujt. Do të jetë një vendim shumë spontan nga ana ime, por edhe një vendim që do ta kem menduar me kujdes. Tani, ajo që dua është të jem në gjendje ta ndihmoj ekipin kombëtar në angazhimet e radhës. Ne kemi Ligën e Kombeve përpara, unë do të doja shumë të luaja”.

CR7 tani do të përfshihet me Al-Nassr në “Saudi Pro League” dhe potencialisht me Portugalinë në ndeshjen hapëse të Ligës së Kombeve kundër Kroacisë, më 5 shtator.