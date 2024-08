E rëndë në Belgjikë/ U zunë për një vend parkimi, vritet shqiptari, plagoset kushuriri 19-vjeçar

BELGJIKË- Një konflikt i ashpër për një vend parkimi është kthyer në një tragjedi të vërtetë në periferi të Brukselit. HLN shkruan se një emigrant shqiptar, baba i tre fëmijëve, u qëllua për vdekje me armë nga një person me të cilin po debatonte ashpër. Mësohet se ky është rezultat i një mosmarrëveshjeje prej vitesh mes fqinjëve, që kishte të bënte me një vend parkimi.

“Kishte dy viktima në incident. Një viktimë vdiq. I dyti, kushëriri (19) i viktimës, aktualisht ndodhet në gjendje të qëndrueshme, por ende në rrezik për jetën. Autori i armatosur mësohet se ka kërcënuar edhe gruan e viktimës dhe një fqinjë përballë rrugës dhe mësohet se ka qëlluar edhe mbi djalin 15-vjeçar të viktimës. Gruaja, fqinji dhe djali mbetën të padëmtuar,” tha zyra e prokurorit publik Halle-Vilvoorde të hënën në mëngjes.

Emri i viktimës ende nuk është publikuar nga autoritetet dhe as dinamika e ngjarjes apo nëse ka pasur motive të tjera të ngjarjes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:00 të mbrëmjes së diel (25 Gusht), në rrugën “Blijde Inkomststraat”, në Machelen, një komunë periferike e Brukselit.