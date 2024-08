Brdaric dhe Balaj njëzëri: Edhe barazimi ndaj Tiranës nuk është rezultat i keq

Pas barazimit në kryeqytet, ndaj Partizanit, në javën e parë të kampionatit të ri, Vllaznia nuk shkoi më larg se barazimi edhe në shtëpi. Kësaj here ndaj skuadrës tjetër kryeqytetase, asaj më të titulluarës në histori, Tiranës. Barazimi 2-2 në “Loro Boriçi” ishte tejet i luftuar, por sigurisht nuk i la të kënaqur vendësit, tifozët shkodranë, që ishin të konsiderueshëm në numër, në stadium.

Trajneri Thomas Brdaric bëri këtë analizë të asaj që ndodhi: “E nisëm shumë keq ndeshjen, edhe pse kishim një taktikë si ta ndërtonim lojën. Në disa momente nuk i kuptoj gabimet që bëjmë. Dështoi mënyra taktike e lojës dhe pastaj gjërat fillojnë e ngatërrohen. Nuk patëm as fat në fillim, me disa mundësi të Tiranës. Kur filluam të luajmë futboll më mirë, atëherë pësuam golin tjetër.

Bëmë disa ndryshime, duke futur Krymin. Shënuam dhe e merituan atë gol. Patëm më shumë avantazhe dhe përsëri në momentin jo të duhur pësuam golin e dytë. Gjithsesi, jam i kënaqur me moralin që treguam, duke u rikthyer në lojë pas 2 golave të pësuar.

Tirana është një ekip i mirë, e dimë kush është. Pra, besoj se barazimi është një rezultat i mirë. Falenderoj tifozët që krijuan një atmosferë të mirë. Meritonin fitoren si dhuratë, por 1 pikë është mirë, ishte një ndeshje e fortë. Nëse do më thonin paraprakisht nëse do të merrja 4 pikë ndaj ekipeve të kryeqytetit, do ta pranoja direkt”.

Nga ana e tij, “heroi” i kuqebluve, Bekim Balaj, që shënoi dy gola dhe barazoi ndeshjen, u shpreh: “Penalltitë i kam bërë rrugë, shpresoj të mos e provoj shijen e humbjes së tyre. Në një ndeshje si kjo, çdo episod është i rëndësishëm.

Pavarësisht moshës, po mundohem të jap maksimumin. Kur luan në Shkodër, para tifozëve kuqeblu, mundohem të jap më të mirën. Po punoj të ruaj formën maksimale dhe shpresoj që ky sezon të shpërblehet me gola. Nuk është goli i parë nga goditjet standarte, unë punoj çdo ditë për to.

Tifozët ishin të shumtë, shihej prezenca në tribunë. Pas pësimit të golit u munduam të reagonim, mund të bënim akoma më mirë. Duheshin evituar ato gola në goditje standarte, nuk na ka ndodhur ndonjëherë. Duhet të punojmë më shumë në vazhdim.

Rivalët? Do të shihen rrugës, janë vetëm 2 ndeshje dhe ekipet pretendente pak a shumë dihen. Gjithsesi, duhet fituar në fushë statusi si pretendent”.