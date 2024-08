Lëshuan mbi 300 raketa mbi Izrael, kush është Hezbollahu dhe çfarë fuqie ka?

Hezbollah ( partia e Allahut), një organizatë politike dhe ushtarake shiite me bazë në Liban, është rritur në një nga forcat ushtarake joshtetërore më të fuqishme dhe me ndikim në Lindjen e Mesme. Organizata u themelua në vitin 1982 gjatë luftës civile libaneze, me mbështetjen e Iranit, si një reagim ndaj pushtimit izraelit të Libanit. Që atëherë, ajo ka fituar fuqi dhe ndikim të rëndësishëm ushtarak, jo vetëm në Liban, por në të gjithë rajonin.

Krahu ushtarak i Hezbollahut është i organizuar mirë dhe ka një shumëllojshmëri armatimesh, duke përfshirë raketa kundërajrore, raketa tokë-tokë, dronë dhe artileri të rëndë. Organizata ka gjithashtu njësi të forcave speciale që janë të trajnuar mirë dhe me përvojë në luftën asimetrike. Anëtarët e Hezbollahut janë trajnuar në kampe në Iran dhe Siri dhe kanë fituar përvojë luftarake në shumë konflikte, siç është lufta në Siri.

Hezbollahu ka afërsisht 20,000-30,000 anëtarë aktivë në njësitë e tij ushtarake. Por si një organizatë ushtarake joshtetërore, ajo nuk publikon zyrtarisht shifrat e sakta të fuqisë punëtore dhe pajisjeve të saj. Megjithatë, bazuar në vlerësime dhe informacione të ndryshme nga burime të hapura, ka disa konsiderata të përgjithshme.

Personeli aktiv: Vlerësohet se Hezbollahu ka afërsisht 20,000-30,000 anëtarë aktivë në njësitë e tij ushtarake. Nga këta, afërsisht 7,000-10,000 janë luftëtarë të trajnuar plotësisht, ndërsa pjesa tjetër janë rezervistë ose personel mbështetës.

Personeli rezervë: Ka edhe forca rezervë, me mijëra persona, të cilët mund të mobilizohen në rast nevoje.

Hezbollahu posedon një sasi mbresëlënëse armatimi moderne për një organizatë joshtetërore, duke e bërë atë një forcë veçanërisht të rrezikshme në rajon. Pajisjet e tij përfshijnë:

Raketat: Raketat tokë-tokë : Ka një gamë të gjerë raketash, të tilla si Fajr-3 dhe Fajr-5 (prodhuar në Iran), si dhe raketa me rreze të gjatë veprimi si Zelzal-1 dhe Zelzal-2.

Raketat Katyusha: Ka një numër të madh raketash të tipit Katyusha, të cilat janë përdorur gjerësisht në konfliktet me Izraelin.

Armët antitank:ATGM (Raketat e drejtuara kundër tankeve) : Hezbollah ka raketa antitank, si Kornet dhe TOW , të cilat janë efektive kundër tankeve dhe pozicioneve të fortifikuara.

Sistemet kundërajrore :MANPADS (Man-Portable Air-Defense Systems) : Ka sisteme portative kundërajrore, si SA-7 dhe SA-18 , që mund të përdoren kundër helikopterëve dhe avionëve.

Dronët :Hezbollahu ka blerë dhe zhvilluar dronë, të cilët përdoren për spiunazh, vëzhgim dhe në disa raste për sulme.

Artileri :Organizata ka sisteme të ndryshme artilerie, duke përfshirë mitralozë të rëndë, mortaja dhe raketahedhës.

Automjete dhe të blinduara: Edhe pse të kufizuara, ka raporte se Hezbollahu ka marrë disa automjete të blinduara, kryesisht përmes përfshirjes së tij në luftën siriane.

Aktiviteti Operacional

Hezbollahu ka qenë i përfshirë në shumë operacione dhe konflikte ushtarake, më së shumti në konfliktin me Izraelin në vitin 2006. Në këtë konflikt, Hezbollahu demonstroi aftësinë e tij për të goditur territorin izraelit me raketa, si dhe aftësinë e tij për t’i rezistuar forcave izraelite në terren. Megjithëse viktimat ishin të konsiderueshme nga të dyja palët, Hezbollahu arriti të forcojë pozicionin e tij si një lojtar kryesor ushtarak në Liban.

Përveç konfliktit me Izraelin, Hezbollahu ka luajtur një rol në luftën civile siriane, duke mbështetur regjimin e Bashar al-Assad. Përfshirja e saj në Siri ka rritur ndikimin e saj në rajon dhe ka forcuar aftësinë e saj ushtarake pasi anëtarët e saj kanë fituar përvojë në kushte reale luftarake.

Fuqia ushtarake e Hezbollahut është e lidhur ngushtë me ndikimin e tij politik në Liban. Organizata është pjesë e sistemit politik libanez, me përfaqësim në parlament dhe lidhje të ngushta me komunitetet e tjera shiite dhe forcat politike. Kjo e lejon atë të ndikojë në vendime të rëndësishme politike dhe të mbajë një bazë solide mbështetjeje.

Hezbollahu gjithashtu vepron si mburoja e Iranit në Liban dhe Lindjen e Mesme më gjerë, duke e bërë atë një lojtar kryesor në ekuilibrat gjeopolitikë të rajonit. Bashkëpunimi me Iranin dhe rivaliteti me Izraelin dhe Arabinë Saudite e bëjnë atë një lojtar qendror në konfliktet rajonale.

Si përfundim, fuqia ushtarake e Hezbollahut është rezultat i dekadave të përgatitjes strategjike, mbështetjes së jashtme dhe pjesëmarrjes në konfliktet rajonale. Ndërsa një entitet joshtetëror, Hezbollahu ka arritur të shfaqet si një nga forcat ushtarake më… me ndikim në Lindjen e Mesme, me ndikim të rëndësishëm si brenda Libanit ashtu edhe në rajon më gjerë.