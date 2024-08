Çfarë mallkimi; drejt dështimit transferimi i Armando Brojës te debutuesit e Premier League

Huazimi i Armando Broja te Ipswich është në rrezik dështimi për shkaqe dokumentacioni, që nuk kanë të bëjnë me Chelsea, sipas raporteve mediatike në Angli. Blutë e Londrës po përballen me një fund të ngjeshur të merkatos, pasi kërkojnë me dëshpërim të largojnë një numër të konsiderueshëm lojtarësh përpara afatit fundor të transferimeve të kësaj vere, të premtes në mesnatë.

Progresi ka qenë i ngadalshëm në largime, por është rritur në javët e fundit me “spastrimet” e Conor Gallagher, Diego Moreira dhe Bashir Humphreys. Një lojtar që Chelsea mendonte se E kishte sistemuar tashmë është shqiptari Broja. Blutë e Londrës kishin rënë dakord për një marrëveshje huazimi me Ipswich, e cila do të bëhej blerje e përhershme për 30 milionë stërlina, nëse “Tractor Boys” siguronin mbijetesën në Premier League.

Megjithatë, pavarësisht se ekziston një marrëveshje e tillë, lëvizja ende nuk është finalizuar. “The Guardian” tani ka raportuar se marrëveshja është në rrezik serioz kolapsi. Kjo nuk ka të bëjë me Chelsea dhe, meqë transferimi nuk mendohet ende plotësisht i “hedhur në erë”, tani po eksplorohen opsione alternative.

Dështimi i kësaj marrëveshjeje do të ishte goditje për Chelsea, pasi është përpjekur ta shesë shqiptarin gjatë gjithë verës, pasi nuk është pjesë e planeve të trajnerit Enzo Maresca. “The Guardian” gjithashtu shton se Everton mbetet i interesuar dhe mund të lëvizë për sulmuesin shqiptar nëse transferon (në dalje) Beto ose Neal Maupay.

Broja ka dalë nga akademia e Chelsea, por ka luftuar për të siguruar një vend të rregullt në formacionin fillestar, sidomos pas dëmtimit të rëndë në gju. Blutë u përpoqën ta shisnin atë që në janar, por nuk kishte blerës me çmimin e kërkuar prej 50 milionë stërlina.

22-vjeçari përfundoi duke iu bashkuar Fulhamit në formë huazimi, çka rezultoi në “katastrofë”, pasi luajti vetëm 80 minuta futboll për skuadrën e Marco Silva. Pavarësisht vështirësive të tij në “Stamford Bridge” dhe kthimit nga një dëmtim i rëndë, ka ende shumë kohë përpara që Broja të zhvillohet në një sulmues të mirë. Chelsea tani po përballet me një garë me kohën për të gjetur një zgjidhje alternative, nëse marrëveshja me Ipswich dështon.