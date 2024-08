Shqiptares i vjedhin kasafortën me bizhuteri me vlerë 100 mijë euro

Një banesë e një shqiptareje është grabitur në Greqi ndërsa hajdutët i kanë vjedhur kasafortën ku mbante bizhuteri me vlerë mbi 100 mijë euro, por edhe një shumë të vogël parash.

Banesa e vjedhur është e një 40-vjeçareje shqiptare, e cila jeton në Paros. Hajdutët kanë hyrë në shtëpinë e 40-vjeçares shqiptare teksa ajo nuk ishte atje. Sipas denoncimit të gruas, persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e saj ku edhe morën kasafortën e vogël.

Brenda kasafortës kishte 3,000 €, një orë Rolex me vlerë 50,000 €, një palë vathë diamanti prej ari të bardhë me vlerë 20,000 €, një unazë martese ari me diamante të vogla rreth 2,000 € dhe një unazë ari i bardhë 6 karat me një diamant të verdhë me vlerë rreth 23,000 €. Gruaja ka bërë padi, tek A.S. Naousa, ndaj një autori të panjohur për vjedhje.