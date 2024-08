Chelsea tha ‘po’, Lukaku po transferohet te Napoli. Të gjitha detajet e ‘telenovelës’ së merkatos verore

Romelu Lukaku është një hap larg Napolit. Pas ofertës së paraqitur dje, ndjenjat në “shtëpinë blu” kanë qenë menjëherë positive. Mbrëmë vonë ka mbërritur edhe përgjigja e Chelsea, klub i cili ka thënë “po”. Në këtë pikë mbeten për t’u zgjidhur vetëm detajet burokratike, por nënshkrimet në kontratën që do ta lidhë belgun me napolitanët priten të hënën, pas vizitave të zakonshme mjekësore.

Ndryshimi në formulën e ofertës ishte vendimtar, me Napolin që kaloi nga huazimi me të drejtë shlyerje në blerje të përhershme. Shifrat flasin për një operacion me vlerë 30 milionë euro, plus 30% të rishitjes së ardhshme, edhe pse nuk është e dukshme se qendërsulmuesi mund të ndryshojë fanellë në sezonet e ardhshme, duke pasur parasysh kartën e tij të identitetit që lexon 1993.

Në konferencën e tij për shtyp, Antonio Conte iu përgjigj pyetjeve rreth tregut të transferimeve: "Le ta drejtojmë konferencën menjëherë në rrugën e logjikshme. Javën e kaluar mbajtëm një konferencë, në të cilën folëm vetëm për tregun e transferimeve.

Kam marrë zero pyetje për Veronën, ose ndoshta një, nuk folëm për futboll. Për merkaton duhet të pyesni klubin, por e shoh që jeni mjaft të informuar, sepse edhe unë ju lexova. Personalisht kërkoj të fokusohemi vetëm te ndeshja”.