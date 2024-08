Diell, det dhe spektakël me Konstantinos Argiros në Green Coast

Nëse mendoni se temperaturat janë ulur dhe verës po i vjen fundi, gaboheni! Në Green Coast, kjo do të jetë një nga javët më të nxehta të sezonit, e mbushur me aktivitete të larmishme dhe festa që do të bëjnë jehonë në të gjithë bregdetin.

Ndërsa çdo ditë ofron një përvojë të veçantë, kulmi i kësaj jave do të jetë të shtunën, me një spektakël të jashtëzakonshëm nga këngëtari grek me famë botërore, Konstantinos Argiros Yoga buzë detit nuk do të mungojë as këtë javë për të relaksuar trupin dhe mendjen nën rrezet e diellit apo në perëndim.

Vogëlushët do të gjejnë një festë të veçantë me animatorë, maskota, muzikë dhe personazhet e tyre më të dashur, ndërsa në mbrëmje, kinemaja verore do të sjellë filma të zgjedhur për të gjithë familjen, duke krijuar një atmosferë magjike poshtë yjeve.

Green Coast këtë javë do të sjellë një festë për çdo shije me Dj më të famshëm shqiptarë e të huaj.

Performacat e tyre do të shoqërojnë të gjithë fundjavën në skenat e beach club-eve me ritëm dhe muzikë që do t’jua bëjë shumë të vështirë të mos kërceni.