Barcelona synon njërin mes Chiesa dhe Leao. Milani ‘ngre murin’, ndërsa Juventusi ‘fërkon duart’…

Barcelona mendon për Rafa Leaon dhe veçanërisht Federico Chiesa. E shkruajnë në Spanjë dhe po, është e vërtetë. Barça dëshiron të mbyllë merkaton me një sulmues anësor të nivelit të lartë dhe për këtë ka piketuar Rafael Leao. Në negociata ka angazhuar agjentin e njohur Jorge Mendes, ndërsa ka diskutuar për çështjen e Chiesa me Fali Ramadanin. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se ditët e fundit të transferimeve të Milanit do të tronditen nga negociatat më të bujshme. Përkundrazi, Rafa sot për sot është i patransferueshëm për kuqezinjtë. Histori e ndryshme për Chiesa, lojtarit i pëlqen shumë destinacioni Blaugrana. Juventusi ka kohë që kërkon një klub të gatshëm për të nënshkruar me sulmuesin italian. Ky do të ishte ende një operacion merkatoje për t’u ndërtuar dhe me pak kohë në dispozicion. Plus, në Barcelonë kanë një problem të madh…

Barcelona-Leao, pse është e vështirë – Barcelona nuk ka bërë ofertë për Leaon, është në fazë eksploruese. Situata thotë se operacioni është shumë i ndërlikuar, gati i pamundur. Mendes, natyrisht, është agjenti më i fuqishëm i 10-20 viteve të fundit të futbollit ndërkombëtar dhe, megjithëse jo zyrtarisht agjent i Leao, ka qenë gjithmonë një referencë për klubet që kanë menduar për Rafa. Megjithatë, Barcelona sigurisht që nuk mendon të paguajë shuma afër 175 milionëve të klauzolës së Leaos, e cila nuk mund të aktivizohet më pas 15 korrikut. Veç kësaj, Milani nuk ka ndërmend ta shesë numrin e vet 10. Vështirësia shtohet nfa fakti se kanë mbetur pak më shumë se 10 ditë deri në fund të merkatos verore dhe Milani duhet të kërkojë një alternativë shumë shpejt, me ndërlikimet logjike të rastit.

Barcelona-Chiesa, ja pse mundet – Klubi katalanas po teston edhe Chiesa, përmes agjentit të tij Fali Ramadani. Asnjë ofertë për Juventusin, deri tani. Sidoqoftë, këtu nuk do të kishte asnjë komplikim, lojtari tashmë është në periferi të projektit të Thiago Motta dhe Juve prej javësh po kërkon një klub të gatshëm për ta marrë lojtarin. Për më tepër, përfaqësuesit e Chiesa sigurojnë se destinacioni katalanas do të ishte shumë i mirëpritur nga pikëpamja teknike dhe mjedisore, një faktor shtesë që do të ndihmonte operacionin. Sipas mediave spanjolle, Barça do të shkonte deri aty sa t’i ofronte 14 milionë euro Juventusit dhe kontratë 3-vjeçare lojtarit. Në rastin e Chiesa, çështja nuk do të ishte një "jo" nga Juventusi, por pengesë bëhet situata e brendshme financiare e katalanasve.

Financat dhe Arabia – Barcelona frenohet në dëshirat e saj të tregut të transferimeve nga rregullat strikte të “fair play financiar” të La Liga-s. Për momentin nuk ka arritur ende të federojë Dani Olmo, sepse për ta bërë këtë duhet të lirojë pagën e tij (duke larguar lojtarë të tjerë). Kjo është arsyeja pse po përpiqet dëshpërimisht të largojë Gundogan dhe Vítor Roque, një kusht që më pas të përpiqet të blejë Chiesa. Për Leaon duket shumë e vështirë. Një pistë për portugezin kuqezi u përfol edhe Arabia Saudite, me një ndërmjetës që punonte për javë të tëra, në përpjekje për të ngritur një operacion real. Asgjë edhe në atë front, oferta nuk mbërriti kurrë te Milani. Për këtë arsye është thuajse e sigurt që Rafa do të jetë në Romë më 31 gusht, me logo kuqezi në gjoks, në fushë kundër Lazios, ndërsa për Chiesa…