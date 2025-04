Ronaldo dhe sekreti i festave të tij në Madrid: Atje ku luan, ose bën një festë në shtëpi, ose nënshkruan vdekjen tënde

Ronaldo Nazario, legjenda e futbollit brazilian, ka rikujtuar disa momente të rëndësishme të jetës dhe karrierës së tij në intervistën për “O Fenomeno”. Ish-sulmuesi, i cili ka luajtur për Barcelonën (1996-1997) dhe Real Madridin (2002-2007), ka shfrytëzuar mundësinë për të zbuluar "ndërhyrjen më vrasëse" që ka përjetuar në karrierën e tij.

"Një nga ndërhyrjet më vrasëse që kam provuar? Luhej Benfica-Cruzeiro në stadiumin e vjetër të Da Luz, një miqësore. Mozer luajti me taka alumini 21 prapa dhe 19 përpara. Një sulmues luan me taka 9 dhe 11. Që në tunel po ecte si robokop. Ndërhyrja më kriminale që kam marrë ka qenë prej tij", – përshkruan braziliani.

Ronaldo e përshkruan kështu makthin e tij nga lëndimet: "Fillova të qaja nga frika, karriera ime përfundoi prej tyre". Aktualisht pronar i Real Valladolid, Ronaldo pranon: "Gjithmonë i kam pasur të qarta karakteristikat dhe ambicien time si lojtar. Dëshiroja të shënoja gola dhe të kënaqesha duke luajtur futboll. Pata një sezon të mirë para se të më fillonin lëndimet, të cilat ishin mjaft të komplikuara".

Për problemet e tij me lëndimet, braziliani pranon: "Më 1998 fillova të ndjeja një tendinit të lehtë, por e përfundova mirë Kupën e Botës. Mendova se ishte diçka normale, që iu ndodh shumë lojtarëve. Që nga viti 1999 filloi të përkeqësohej shumë deri sa u këput pjesërisht. Tek Interi bëmë një gabim kur e qepëm vetëm pjesërisht tendinën, por askush nuk do të kishte imagjinuar se 6 muaj më vonë do të këputej krejtësisht.

Pasi u këput, në fillim mendova se dikush më kishte goditur me gur ose më kishte qëlluar. Vura dorën mbi gju për t’u mbajtur dhe aty kuptova se diçka ishte këputur. Fillova të qaja jo nga dhimbja, por nga frika dhe pyeta veten: çfarë po më ndodh? Karriera ime përfundoi".

Ronaldo mohon mitin se ai nuk ka punuar: "Jam stërvitur shumë, askush nuk vrapon kaq shpejt pa stërvitje".

Ronaldo theksoi gjatë intervistës se, megjithë talentin e tij të jashtëzakonshëm, ka punuar shumë gjatë gjithë karrierës për të garuar në elitë: "Nuk dija se çfarë duhej të bëja për të qenë lojtar elitar, ndaj bëra atë që më dilte në rrugë. Për t’u rritur cilësisht duhet të kërkosh zhvillimin teknik, taktik dhe fizik. Njerëzit më thonë shpesh: ishte një ‘kafshë’ fizikisht, çfarë dhurate! Jam stërvitur shumë, askush nuk vrapon kaq shpejt pa stërvitje”.

Mbi pasionin e tij për të dalë natën dhe pajtueshmërinë me stërvitjet, ai ka rrëfyer: "I kam shijuar të gjitha. Kam shkuar të stërvitesha të hënën në mëngjes, në 10 të mëngjesit, kam luajtur të shtunën dhe pastaj kam shkuar në Paris. E kalova të dielën në Paris dhe mbrëmjen e kalova në festë. Në 7 të mëngjesit kam marrë avionin për Madrid, kam mbërritur atje në 9 të mëngjesit dhe jam stërvitur në orën 10. E kam bërë këtë shumë herë.

Kam qenë gjithmonë nga ata që organizonin festa, strukturoja gjëra me nivel të lartë. Jam kujdesuar gjithmonë që t’i bëj të lumtur të gjithë".

Ronaldo Nazario është një nga lojtarët më të mirë në histori, por legjenda e tij nuk përqendrohet vetëm në fushën e lojës. Braziliani ka lënë gjurmë edhe në jetën e natës, me festa legjendare që ende kujtohen sot.