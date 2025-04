Rama, mesazh për opozitën: Nuk ka asgjë madhështore në një kënetë

Fushata e 11 majit nis me gratë dhe vajzat socialiste në të gjithë vendin. Edi Rama: Shqipëria është grua, Evropa është grua — Forca e grave, garancia për të ardhmen evropiane

Tiranë – Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, hapi zyrtarisht fushatën elektorale të 11 majit përmes një takimi të njëkohshëm në të 12 qarqet me Forumin e Gruas. Duke vlerësuar rolin vendimtar të grave dhe vajzave në jetën politike, Rama theksoi: “Shqipëria është grua, Europa është grua", raporton noa.al e cila monitoroi aktivitetin elektoral.

Mesazhi për opozitën: Nuk ka asgjë madhështore në një kënetë, vetëm një spektakël çmendurie politike

Kryeministri Edi Rama i kushtoi një pjesë të gjatë dhe të drejtpërdrejtë të fjalimit të tij kundërshtimit të opozitës dhe mënyrës se si ajo po zhvillon fushatën. Ai ironizoi fort emërtimin “Aleanca për Shqipërinë Madhështore”, duke e quajtur “produkt të një çmendine politike ku dikush mendon se është Napoleon Bonaparti dhe dikush tjetër Gjon Kastrioti”.

Sipas Ramës, opozita aktuale nuk ofron asnjë vizion, por është kthyer në një teatër të përditshëm hipokrizie dhe dështimi. Ai u shpreh:

“Si mund të dalë një njeri nga shtëpia, të vishet, të rruhet, të shkojë të votojë për një kënetë që vetëquhet madhështore dhe pastaj të kthehet krenar në shtëpi, duke besuar se ‘ka mbaruar epoka e Edi Ramës’? Kjo është jo vetëm absurde, por fyes për inteligjencën e qytetarëve shqiptarë.”

Rama akuzoi opozitën se vazhdon të funksionojë mbi skemat e vjetra të destabilizimit, shpifjeve dhe sabotimit të institucioneve, duke mos pasur asnjë projekt real për të ardhmen e vendit.

Primaret, një farsë bizantine – dhe aleanca, një moçal retorike

Në fjalën e tij, Rama u ndal edhe tek procesi i primareve të opozitës, duke e quajtur “një spektakël bizantin hipokrizie politike” që nuk i shërben demokracisë. Ai ironizoi faktin që fituesit e primareve janë “gëlltitur nga kënetat e partisë”, duke u zëvendësuar ose përjashtuar pa shpjegim.

“Ajo çfarë ndodhi me fituesin e primareve në Kavajë, që u zhduk nga lista me një të rënë të lapsit, tregon se këta nuk e kanë idenë se çfarë është vota dhe as përgjegjësia.”

Rama përshkroi opozitën si një strukturë të përmbytur nga llumi i së shkuarës, që prodhon vetëm thirrje madhështore në ditët e zgjedhjeve dhe ulërima për vjedhje imagjinare të votave menjëherë pas mbylljes së kutive.

“Bufi i kënetës” dhe magjia që s’vjen

Në një nga momentet më ironike të fjalës së tij, Rama përdori shprehjen “bufi i kënetës” për t’iu referuar njërit prej liderëve të opozitës. Ai u tall me faktin që opozita shpreson në magji, këshilltarë të huaj të paguar shtrenjtë, dhe aleanca imagjinare me SHBA-në, ndërkohë që brenda vendit përçan dhe dëmton proceset demokratike.

“Ata që flasin sikur hyjnë për kos në Shtëpinë e Bardhë, janë të njëjtët që paguajnë miliona për t’u dukur të fuqishëm, ndërsa realisht s’kanë as vizion, as besueshmëri.”

Thirrja për qytetarët: mos u mashtroni me retorikën e një kampi pa ide

Rama i bëri thirrje qytetarëve që të mos bien pre e retorikës së zbrazët të opozitës, që sipas tij bazohet vetëm në mllef, përçarje dhe obsesion ndaj figurës së tij. Ai theksoi se kjo opozitë nuk ka prioritet Bashkimin Europian, por vetëm “shkrirjen e SPAK-ut” dhe “ndëshkimin e drejtësisë së re”.

Në përmbyllje të kësaj pjese, Rama u shpreh se “Zgjedhja nuk është mes dy partive, por mes dy botëve: njëra botë kërkon Shqipërinë në BE dhe me drejtësi të fortë, tjetra kërkon të kthejë vendin në errësirën e kaosit dhe të korrupsionit.”

Gratë, si forca më e qëndrueshme e Partisë Socialiste

Rama shprehu krenarinë e tij për faktin që 56% e mbështetjes për PS vjen nga gratë dhe vajzat, ndërsa në disa qarqe kjo shkon deri në 65%. Sipas tij, kjo tregon që PS gëzon besimin e pjesës më të ndjeshme, të arsyeshme dhe të sakrifikuar të shoqërisë.

Një revolucion gjinor që nisi 20 vite më parë

Rama solli në vëmendje rrugëtimin e gjatë për përfshirjen e grave në vendimmarrje, duke e quajtur këtë një “revolucion gjinor” që nisi në vitet 2000, kur PS kishte mungesë serioze të grave në organizatat e saj. Sot, përmes përfaqësimit të barabartë në drejtim dhe në lista, PS ka arritur në afro 40% anëtare femra dhe synon të arrijë 50 mijë anëtare.

Nga Kamza në Bulqizë: gratë që përmbysën realitete

Në fjalimin e tij, Rama solli si shembull rasti i Kamzës, ku sipas tij, pjesëmarrja e grave ka transformuar jetën politike lokale. Një tjetër shembull i përmendur ishte Bulqiza, që për herë të parë udhëhiqet nga një grua falë mbështetjes së grave dhe vajzave.

Statistika: përfshirja e grave në politikë, administratë dhe ekonomi

52% e listës së PS për 11 majin janë gra

38447 gra dhe vajza janë anëtare të PS

50% e këshillave bashkiakë përbëhen nga gra (nga vetëm 12% në 2011)

Më shumë se gjysma e administratës publike dhe drejtuesve janë gra

Rreth 30% e ndërmarrjeve aktive drejtohen nga gra

Investimet sociale me fokus tek gratë dhe fëmijët

Rama prezantoi investimet sociale të qeverisë në ndihmë të grave dhe familjeve:

1 miliard euro në shëndetësi dhe mbrojtje sociale

Dyfishim i ndihmës për gratë me 3+ fëmijë

Bonus bebe për rreth 250,000 fëmijë

2100 mësues ndihmës për fëmijët me nevoja të veçanta

Programi i “garancisë për fëmijët” për 100,000 përfitues

Shqipëria në BE, gratë janë çelësi

Rama i quajti gratë dhe vajzat “forcat komando të PS-së” dhe theksoi se janë pikërisht ato që mund të çojnë Shqipërinë drejt BE-së. Ai theksoi rëndësinë e integrimit europian si çështje barazie, sigurie dhe mirëqenieje për të gjithë qytetarët.

Mandati i katërt, një mundësi historike për pasaportën europiane

Në fund, Rama theksoi se hyrja në BE është mision kombëtar dhe kërkoi një mandat të katërt jo për aritmetikë, por për ta bërë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Europian deri në vitin 2030. Ai përfundoi me mesazhin: “Kush ka gratë dhe vajzat me vete, ka energjinë më të mirë të shoqërisë.”