Emigrantët shqiptarë heqin dorë nga gomonet dhe kalojnë te kamionët

ANGLI- Emigrantët shqiptarë kanë hequr dorë nga varkat e vogla për të për të shkuar në Britani, duke zbuluar një mënyrë të re. Express shkruan se bandat me kontrabandistë po përdorin kamionë për të transportuar emigrantë. Pothuajse të gjithë emigrantët që shkojnë drejt Britanisë përmes varkave të vogla kapen nga anijet e Forcave Kufitare të Mbretërisë së Bashkuar dhe përpunohen. Më pas regjistrohen të dhënat e individit dhe shqiptarët kthehen në vendin e tyre të lindjes.

Megjithatë, shumë nga ata që mbërrijnë në pjesën e pasme të kamionëve janë të pazbuluar nga autoritetet britanike. Kjo vjen me një çmim të kripur për shqiptarët, pasi kjo mënyrë kushton 23,000 paund për udhëtim. Reklamat në TikTok përfshijnë një paketë më të gjerë që përfshin gjithashtu punën në grupet e krimit të organizuar në fermat e kanabisit ose pjesëmarrjen në vjedhje.

Objektivat e tyre kanë përfshirë futbollistët e Premierligës. TikTok ka përmirësuar aftësinë e tij për të hequr reklamat, por kontrabandistët thjesht aktivizojnë llogari të reja dhe u kërkojnë "klientëve" tu dërgojnë mesazhe në ëhatsApp, ku ata mund të veprojnë pa u zbuluar. Një burim i brendshëm ka zbuluar se bandat ndryshuan mënyrën se si i bëjnë gjërat pas ndryshimit të ligjit në 2023 duke e kategorizuar Shqipërinë si një vend të sigurt.

“Mbërritja me varka të vogla do të thotë se ata do të dërgohen në qendrat e paraburgimit dhe brenda pak ditësh do të deportohen përsëri në Shqipëri. Ata e dinë se dhe për të shmangur çdo kontakt me autoritetet e emigracionit, ata përdorin kamionë. Kjo ka rritur çmimin nga 18,000 £ në 2023-2024 në 23,000 £ aktualisht," thanë ata.

Një llogari e TikTok me emrin ‘shqipet_london’ publikoi një sërë reklamash në mars.

Njëri prej tyre tha: “Udhëtim në krye të kamionit për të gjithë që presim në Bruksel.

"Ne kemi një udhëtim çdo ditë. Siguria 100 për qind me shoferë kamionësh polakë dhe britanikë.

"Për djemtë me probleme [njerëzit e kërkuar në BE për krime të supozuara], vetëm një SMS për ne. Ne jemi dora e parë e këtij biznesi."

Një tjetër shkroi: "Nesër, hapësirë ​​në një kamion për katër persona. Udhëtimi fillon në mbrëmje, kush është gati të shkojë në MB?"

Një tjetër shkroi: "Rezervoni vendin tonë me ne, mos u bëni me ndërmjetësin. Ne jemi të dorës së parë në këtë biznes. Kalimi 100 për qind. Pagesa kur të mbërrini në Londër."

Sekretari i Jashtëm David Lammy tha dje: Bandat kriminale kanë shfrytëzuar prej kohësh paqëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor, pjesë të të cilit janë bërë një rrugë kryesore tranziti për migrimin e parregullt dhe krimin e organizuar serioz. Ata po rrezikojnë jetën për përfitime dhe po bëhen gjithnjë e më të dhunshëm në vendosmërinë e tyre për të fituar sa më shumë para. Kjo tregti djallëzore, e paligjshme e kontrabandës së njerëzve të cenueshëm është plotësisht e papranueshme dhe ne jemi të vendosur t’i japim fund asaj ndërsa sigurojmë kufijtë e Mbretërisë së Bashkuar sipas Planit tonë për Ndryshim. Me botën që po bëhet më e rrezikshme dhe e paparashikueshme, Ballkani Perëndimor është i një rëndësie kritike për sigurinë kolektive të Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës, dhe Britania e Madhe mbetet e përkushtuar për ndërtimin e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit në rajon.