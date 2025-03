Giuntoli konfirmon Tudor deri në Botërorin e Klubeve: Ja pse ia besuam atij drejtimin e Juventusit

Gjatë konferencës për prezantimin e Igor Tudor si trajneri i ri i Juventusit, Cristiano Giuntoli shpjegoi para gazetarëve arsyet që çuan në shkarkimin e Thiago Motta dhe pse klubi vendosi të zgjidhte si pasues kroatin.

"Doja ta falenderoja Thiago Motta dhe të gjithë stafin e tij për angazhimin që kanë treguar gjatë këtyre muajve. Kam një respekt të madh për Thiago, shpresoj që ai të bëhet trajner në nivele të larta, i uroj çdo të mirë, – nënvizoi drejtori menaxhues i futbollit në klubin bardhezi.

– Gjatë pauzës për ndeshjet e kombëtareve, me mendje të ftohtë kemi analizuar rezultatet, ndeshjet e fundit të humbura. Mënyra se si erdhën ato na bëri të vendosnim ndryshimin e stafit teknik për të mirën e Juventusit. Menjëherë e drejtuam vëmendjen te Tudor, jo vetëm për të kaluarën e tij te Juventusi, që e bëri të futet shpejt në kontekst, por edhe për cilësitë teknike dhe humane që ka".

Për marrëveshjen me trajnerin e ri shtoi: "Tudor do të mbetet me ne deri në fund të sezonit, përfshirë Kampionatin Botëror të Klubeve, pastaj do të ulemi në tryezë me vullnetin për të vazhduar së bashku. Mendojmë se kjo skuadër mund të sjellë kënaqësi të mëdha për të ardhmen, duke marrë parasysh moshën e re dhe përvojën që lojtarët bardhezinj kanë fituar tashmë".