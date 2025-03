Plagosje me thi’kë në Berat

Berat, 24 mars 2025 – Një ngjarje e dhunshme ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të hëne në qytetin e Beratit, ku një person ka plagosur me thikë një punonjës lokali në lagjen “Çelepias”. Burime nga policia bëjnë me dije se autori i dyshuar është identifikuar si Dhane Fatiu, i cili ka hyrë në ambientet e një lokali dhe ka goditur me thikë në bark punonjësin e këtij lokali, Todi Biçaku.

Pas ngjarjes, Todi Biçaku është transportuar menjëherë në spital për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa gjendja e tij raportohet të jetë jashtë rrezikut për jetën.

Autori i dyshuar, Dhane Fatiu, ka larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe nuk është ende i kapur. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij incidenti dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit.

Ndërkohë, ende nuk dihen shkaqet e konfliktit që çuan në këtë plagosje. Hetuesit janë duke marrë dëshmi dhe provat e mundshme nga vendi i ngjarjes për të sqaruar motivet dhe rrethanat që çuan në këtë akt të dhunshëm.

Autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve për të ndihmuar me çdo informacion që mund të çojë në kapjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.