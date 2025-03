Ndahet nga jeta në moshën 76-vjeçare legjenda e boksit George Foreman

George Foreman, një nga boksierët më të mëdhenj në histori dhe dy herë kampion bote në peshat e rënda, ka vdekur në moshën 76-vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga familja përmes një komunikate zyrtare.

"Një kampion olimpik, dy herë kampion bote, një njeri i respektuar dhe një forcë për të mirë. Ai luftoi për të mbrojtur emrin dhe trashëgiminë e tij, gjithmonë me disiplinë dhe bindje”, tha familja e tij.

Ish boksieri Mike Tyson ka reaguar për ndarjen e Foreman nga jeta, duke thënë se kontributi i tij në boks nuk do të harrohet kurrë.

"Ngushëllime familjes së George Foreman. Kontributi i tij në boks dhe më gjerë nuk do të harrohet kurrë.", shkruan Tyson.

Foreman do të mbahet mend jo vetëm për karrierën e tij të jashtëzakonshme sportive, por edhe për aftësinë e tij të jashtëzakonshme për të rikrijuar veten. Ngritja e tij në ‘botën’ e boksit e bëri atë të fitonte titullin botëror në vitin 1973, kur mposhti Joe Frazier në Kingston, Xhamajka. Megjithatë, karriera e tij pësoi një disfatë me humbjen kundër Muhamed Aliut në ndeshjen legjendare "Rumble in the Jungle" të vitit 1974, të zhvilluar në Kinshasa, në atë që sot quhet Republika Demokratike e Kongos.

Pasi u tërhoq nga ring në 1977, Foreman u bë një ministër i Kishës së Zotit Jezu Krisht dhe iu përkushtua aktiviteteve filantropike. Sidoqoftë, në vitin 1987, në një nga bëmat më të mëdha në historinë e sportit, ai u kthye në ‘luftë’ për të mbledhur para për qendrën e tij të të rinjve në Teksas. Me vendosmëri të jashtëzakonshme fitoi 24 meçe radhazi përpara se të humbiste nga Evander Holyfield në vitin 1991. Tre vjet më vonë, në vitin 1994, ai shkroi një faqe të pashlyeshme në historinë e boksit, duke u bërë kampioni më i vjetër botëror i peshave të rënda në histori, në moshën 45-vjeçare, falë fitores ndaj Michael Moorer.

Përveç talentit në ring, Foreman u bë një fytyrë e njohur edhe jashtë boksit, falë aktiviteteve të tij si sipërmarrës. Emri i tij në fakt lidhet me të famshmen "George Foreman Grill", një pajisje kuzhine që arriti sukses të jashtëzakonshëm tregtar. Në vitin 1999, Salton Inc. i pagoi Foreman 137.5 milionë dollarë për përdorimin e emrit të saj në markën tregtare të skarës.

I lindur më 10 janar 1949, në Marshall, Teksas dhe i rritur në Hjuston, Foreman pati një fëmijëri të vështirë. Ai e la shkollën në moshë të re dhe u përfshi në veprimtari kriminale përpara se të "shpëtohet" nga programi federal i Job Corps, i cili i dha mundësinë të futej në boks. Në vetëm 19 vjeç, ai fitoi medaljen e artë olimpike në Lojërat e Meksikos në 1968, një sukses që shënoi fillimin e karrierës së tij të jashtëzakonshme.

Jeta e tij personale ishte po aq intensive: ai u martua pesë herë dhe pati dhjetë fëmijë, duke përfshirë pesë djem, të gjithë të quajtur George.