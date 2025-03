Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 23 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju:

Pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e diel 23 mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut.

Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al.

Dashi

Sot është një ditë disi e tensionuar. Hëna në pozicion të pafavorshëm mund të sjellë diskutime, sidomos me anëtarët e familjes. Mund të përballesh me persona që të acarojnë ose të vënë në siklet, por mos lejo që këto situata të të frenojnë. Kujto që fundi i marsit dhe muaji prill janë periudha të mbara për ty, falë kalimit të Diellit në shenjën tënde. Megjithatë, vigjilencë: ka momente kur mund ta humbasësh durimin më lehtë. Mos u përfshi në debate sot dhe nesër. Në dashuri, koha është shumë pozitive për takime të veçanta apo për forcimin e lidhjeve. Shmang qëndrimet e vona dhe kujdesu për qetësinë tënde.

Demi

Një projekt pune që ishte ndalur duket se po merr sërish jetë. Edhe pse mund të ketë vështirësi në bashkëpunime apo me kolegë, përparimi është i dukshëm. Nëse ke punuar me përkushtim, tashmë fillon të ndjesh më shumë vlerësim dhe rezultate konkrete. E ardhmja duket premtuese, veçanërisht me ndikimin pozitiv që do të sjellë Jupiteri shumë shpejt. Deri në qershor është koha për të eksperimentuar dhe për të kuptuar çfarë të jep më shumë kënaqësi. Në dashuri, çiftet e qëndrueshme mund të ndërtojnë një projekt madhor deri në verë.

Binjakët

Dita e sotme do të jetë aktive dhe plot gjallëri. Lajmet më të mira lidhen me jetën profesionale, pasi Jupiteri ndodhet në shenjën tuaj dhe do të jetë atje deri në mesin e qershorit, duke favorizuar rritjen personale dhe profesionale. Marsi po ashtu ndihmon për të organizuar takime të këndshme apo për të nisur kontakte të reja. Kjo e diel është e shkëlqyer për të bërë hapa përpara në punë dhe për të testuar ide që mund të sjellin sukses më vonë gjatë vitit. Kërko atë që dëshiron. Në dashuri, mund të nisë një histori e re interesante!

Gaforrja

Mëngjesi mund të jetë pak i zymtë dhe të ndihesh pa shumë energji. Mund të lindin konflikte të vogla familjare apo personale që duhen adresuar me qetësi. Kohët e fundit, edhe marrëdhëniet sentimentale janë tronditur pak. Çiftet që kanë kaluar kohë të vështira kanë nevojë për reflektim. Kujdes me ndryshimet e humorit—mos lejo që emocionet të ndikojnë negativisht në vendimet logjike dhe praktike. Mos e sjell tensionin nga dashuria në punë; ruaj ekuilibrin emocional.

Luani

Po ngjitesh vazhdimisht drejt sukseseve të mëdha, jo vetëm gjatë pranverës, por edhe në verë. Rrethi i miqve dhe mundësitë për dashuri të reja janë në rritje. Thjesht duhet të tregohesh i hapur dhe aktiv—karizma nuk të mungon. Puna është një fushë ku duhet të përqendrohesh veçanërisht nëse kërkon të ndryshosh pozicion ose të nisësh një projekt të ri. Sezoni pranveror dhe ai veror do të sjellin konfirmime të rëndësishme. Kujdes me shpenzimet: mund të ketë mosmarrëveshje në familje për çështje financiare apo blerje të mëdha. Planifikimi i pushimeve apo eventeve verore fillon tani.

Virgjëresha

Kjo e diel sjell një ndjesi çlirimi dhe qetësie pas një periudhe të ngarkuar. Hëna në harmoni me shenjën tënde të jep një ndjesi stabiliteti dhe balancimi të brendshëm. Mos lejo që konfuzioni të të ndikojë—kjo është një kohë për të pasur projekte të qarta dhe vizion të kthjellët. Merr parasysh çdo ftesë që vjen sot, sepse mund të jetë e vlefshme. Kujdes me shpenzimet në shtëpi, sidomos nëse po zhvillon punime apo blerje. Java që vjen do të jetë e mbushur me angazhime, ndaj përpiqu të çlodhesh sa më shumë sot.

Peshorja

Ndonjëherë ndjen pak melankoli, dhe kjo është pjesë e karakterit tënd të ndjeshëm dhe reflektues. Nëse e kaluara ka sjellë sfida, është normale të ndihesh paksa i menduar sot. Megjithatë, talenti yt artistik dhe kreativ është në rritje falë ndikimit pozitiv të Jupiterit—këto janë ditë të mira për t’u shprehur dhe për të ndjekur pasionet. Lëre pas krahëve pasiguritë në dashuri dhe mendimet negative. Mund të arrish konfirmime të rëndësishme profesionale deri në qershor. Në dashuri, vlerëso çdo lidhje me kujdes—ndonjëherë mund të jesh vetë ti që vë kufij pa e kuptuar.

Akrepi

Hëna është në pozicion të favorshëm dhe të ndihmon të shmangësh përplasjet. Marsi ka javë që të mbështet dhe të jep energji të mirë për të vepruar. Nëse punon me publikun, mos u shqetëso për ndonjë kritikë—shpesh ato vijnë nga njerëz ziliqarë. Kjo është një ditë për të mbrojtur veten dhe për të treguar çfarë vlen. Përdor kreativitetin tënd, dhe nëse mundesh, dil në natyrë për të rifituar balancën dhe freskinë mendore.

Shigjetari

Sot mund të bësh hapa të rëndësishëm drejt një të ardhmeje më të mirë. Pas një periudhe tensioni, planetët kthehen në favorin tënd. Shumë kanë kaluar probleme fizike apo emocionale javët e fundit, por tani fillon një fazë e re, më ndërtuese. Projektet e nisura nga tani deri në qershor do të jenë si eksperimente—por do të sjellin shpërblim në fund të vitit. Në dashuri, nëse je përballur me një lidhje problematike, kjo është dita për të kuptuar nëse ia vlen të luftosh për të apo të ecësh përpara.

Bricjapi

Hëna në shenjën tënde sot është një ndihmë e madhe—mund të kesh takime apo biseda që sjellin zgjidhje. Megjithatë, qielli vazhdon të mbajë energji të forta dhe sfiduese. Fillimi i marsit ka qenë veçanërisht i vështirë për shumë Bricjapë, sidomos në familje dhe në punë. Tani ndihesh i shtyrë të largohesh nga marrëdhënie që nuk të japin më asgjë. Nëse ke një projekt të madh, mos e lër mënjanë, por për momentin vëzhgo më shumë se sa vepro. Sot do të kesh qartësi dhe do të dish të menaxhosh edhe debatet emocionale me logjikë dhe maturi.

Ujori

Shpresoj të kesh plane të bukura për pranverën dhe verën, sepse yjet janë në krahun tënd! Kërkon më shumë optimizëm rreth vetes dhe momente gëzimi. Edhe pse je natyrë pozitive, kohët e fundit disa përvoja të pakëndshme të kanë bërë të ndalesh e të dyshosh. Është momenti të heqësh peshat që s’të përkasin dhe të hapesh ndaj dashurisë me më shumë guxim. Sot është një ditë pozitive për marrëdhëniet—miqësore apo romantike. Jepi vetes leje për të shijuar shoqërinë e mirë.

Peshqit

Yjet janë bujare me ty sot, dhe do jenë edhe më shumë në gjysmën e dytë të vitit. Është e rëndësishme të jesh i vëmendshëm ndaj asaj që ndodh rreth teje këtë periudhë. Edhe nëse has ndonjë debat apo pengesë, mos u tremb—planetët nuk po të pengojnë, por të testojnë. Vendimet më të mëdha është më mirë të shtyhen për në qershor. Sot është një ditë e bukur për dashurinë. Nëse je në një lidhje të vështirë ose ke rihapur një histori të kaluar, yjet do të shpërblejnë përpjekjet për të afruar zemrat. /noa.al