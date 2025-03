10 ndikimet ruse në Ballkan

Rusia përdor Kishën Ortodokse si armë të butë (soft power) Moska kultivon lidhje me komunitetet ortodokse në Serbi, Bosnje, Mal të Zi dhe më gjerë, për të forcuar ndjenjat pro-ruse dhe për të penguar afrimin me Perëndimin.

Ndikimi rus kalon edhe përmes klubeve, shkollave, dhe mediave Përveç marrëdhënieve zyrtare, Rusia financon organizata kulturore, fetare dhe media të cilat promovojnë narrativa kundër BE-së dhe NATO-s.

Rusia ka qenë e përfshirë në një tentativë për grusht shteti në Mal të Zi Në vitin 2016, agjentë të inteligjencës ruse ndihmuan në organizimin e një përpjekjeje për të rrëzuar qeverinë pro-NATO në Mal të Zi.

Republika Srpska në Bosnje është një bastion i ndikimit rus Moska mbështet udhëheqësin nacionalist Milorad Dodik dhe projektin e tij separatist, përmes diplomacisë, furnizimeve me armë dhe kontakteve me grupe paramilitare.

Serbia mban një marrëdhënie të dyfishtë mes Rusisë dhe BE-së Presidenti Vuçiç ka refuzuar t’i bashkohet sanksioneve kundër Rusisë, por njëkohësisht ka votuar në OKB dikur, kundër pushtimit të Ukrainës – një balancë e rrezikshme.

Rusia e përdor Kosovën si argument kundër Perëndimit Putini ka përdorur shpalljen e pavarësisë së Kosovës si precedent për të justifikuar aneksimin e territoreve në Ukrainë, gjë që ka shkaktuar zemërim edhe te nacionalistët serbë.

Gazprom dhe Sberbank janë instrumenta të ndikimit ekonomik Rusia ka investuar përmes kompanive shtetërore në energji, banka dhe infrastrukturë në rajon – veçanërisht në Serbi, ku Gazprom kontrollon një pjesë të madhe të tregut të gazit.

Rusia ka ndikuar edhe në Maqedoninë e Veriut për ta penguar marrëveshjen me Greqinë Në 2018, kur Shkupi po negocionte për marrëveshjen e emrit me Athinën për të hyrë në NATO dhe BE, Rusia u përpoq të destabilizojë situatën duke financuar protesta dhe duke përhapur dezinformim.

Ndihma ruse gjatë pandemisë ishte më shumë simbolike se reale Gjatë COVID-19, Rusia dërgoi vaksina Sputnik dhe ndihma në Serbi, duke e paraqitur veten si shpëtimtare, por më pas Serbia diversifikoi burimet e saj të vaksinimit.

Lufta në Ukrainë ka dobësuar realisht pozicionin rus në Ballkan Shumë shtete po kërkojnë alternativa ndaj energjisë ruse, si Serbia që ka nënshkruar marrëveshje me Azerbajxhanin. Ndërkohë, BE-ja ka shtuar prezencën në rajon.

Burimi: CFR