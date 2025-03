Aksidenti tragjik në Fushë Prezë, arrestohen 4 shtetas për përfshirje në ngjarje fatale

Tiranë, 20 Mars 2025

Në vijim të informacionit të dhënë mëngjesin e sotëm për aksidentin e rëndë që ndodhi në Fushë Prezë, informojmë se, në përfundim të veprimeve hetimore dhe procedurale të realizuara nga specialistët e Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, në drejtimin e Prokurorisë, janë arrestuar në flagrancë 4 shtetas, përfshirë drejtuesin e mjetit dhe individë të tjerë të përfshirë në ndihmën e autorëve dhe mosraportimin e ngjarjes. 1. *A. K., 24 vjeç*, drejtues i automjetit betoniere, i cili është arrestuar për veprat penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor", "Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt" dhe "Largimi nga vendi i aksidentit". Më datë 19.03.2025, rreth orës 23:50, në segmentin rrugor "Vorë – Fushë Krujë", automjeti tip “Mercedes Benz” me drejtues shtetasin E. L., 25 vjeç (i pajisur me leje drejtimi), i cili dyshohet se lëvizte me shpejtësi tej normave të lejuara, ka goditur nga pas betonieren me drejtues shtetasin A. K. (pa leje drejtimi për këtë kategori mjetesh), i cili kishte ndaluar në karrexhatë, por nuk kishte ndezur bllokazhin. Pas përplasjes, automjeti tip “Mercedes Benz” është përfshirë nga flakët dhe si pasojë kanë humbur jetën drejtuesi dhe 3 pasagjerët e mjetit. Pas aksidentit, drejtuesi i betonieres është larguar nga vendi i ngjarjes.

2. *V. K., 25 vjeç*, i afërm i shtetasit A. K., është arrestuar për veprat penale "Përkrahja e autorit të krimit" dhe "Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës". Ai dyshohet se ka ndihmuar në largimin e shtetasit A. K. nga vendi i aksidentit pas ngjarjes. 3. *D. K., 34 vjeç*, menaxher i firmës për prodhimin e betonit, ku punësohej shtetasi A. K., është arrestuar për veprat penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor", "Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë", "Punësimi i paligjshëm" dhe "Fshehja e të ardhurave". Pas hetimeve, ka rezultuar se menaxheri i firmës nuk kishte marrë masat e duhura për pajisjen e betonieres me dokumentacionin e nevojshëm për qarkullim dhe kishte punësuar shtetasin A. K. pa i siguruar atij leje drejtimi për këtë kategori mjetesh.

Përveç këtyre, është shpallur në kërkim *S. H., 27 vjeç*, administrator i firmës për prodhimin e betonit. Punohet intensivisht për kapjen e tij.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.