Rama merr jelekun e Urgjencës: Do ta përdor për të rrahur ministrat

Tiranë – Kryeministri Edi Rama ka marrë një dhuratë simbolike nga Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Dr. Skënder Brataj, gjatë një takimi zyrtar: një jelek i shërbimit të urgjencës.

Me stilin e tij karakteristik dhe një dozë humori, Rama komentoi:

“Nuk ju premtoj që kur ta vesh do kem ndonjë urgjencë, por do e vesh me kënaqësi dhe besoj që ju do ma toleroni që ta vesh për qejfin e ngjyrave që ka, edhe pse ndonjëherë mund ta përdor kur të shkoj të rrah ministrat në qeveri.”

Deklarata u prit me të qeshura nga të pranishmit dhe u interpretua si një batutë në stilin e zakonshëm të kryeministrit, që shpesh ndërthur ironinë me mesazhe politike apo organizative. /noa.al