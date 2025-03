Presidenti turk sulmon opozitën: Përpjekjet për të ndezur sektarizmin e për të provokuar kombin, do të dështojnë

TURQI – Në një fjalim të mbajtur në takimin e iftarit të organizatës në Stamboll, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan hodhi akuza të ashpra ndaj administratës së Partisë Popullore Republikane.

Ai pohoi se CHP nuk ishte në gjendje të përgjigjej ndaj "akuzave për grabitje me vlerë qindra miliarda lira" dhe se periudha e "daljes në rrugë" dhe vënies së gishtit ndaj vullnetit kombëtar kishte përfunduar.

Erdoğan theksoi se Turqia është një shtet ligjor dhe u shpreh se nëse opozita kishte guxim, ata duhet të lejonin ligjin të funksiononte. Ai shtoi se ata që po përpiqeshin të ndezin grindje sektarizmi në Turqi duke përdorur si justifikim incidentet nga regjimi i vjetër në Siri, do të dështojnë në qëllimet e tyre.

Më pas, presidenti akuzoi CHP-në se ishte përfshirë në korrupsion dhe ryshfet, duke e lidhur atë me "rrjetet e interesit". Ai gjithashtu përmendi një "mashtrim të tmerrshëm" që mund të ishte i lidhur me vjedhjen e qindra miliarda lirash nga partitë që mburren për lidhjet me Ataturkun.

Kreu i CHP-së, Özgür Özel, kishte bërë thirrje për protesta dhe veprim në të gjithë Turqinë, ndërsa Erdoğan kritikoi ashpër këto thirrje, duke thënë se ky ishte një reflektim i "gjendjes shpirtërore" të opozitës. Ai gjithashtu i drejtoi një mesazh të fortë Özel-it, duke i thënë: "Pse ky panik, ky nxitim? Çfarë ndodhi që ju dridhën gjunjët?"

Tensionet politike në Turqi vazhdojnë të rriten, ndërsa presidenti Erdoğan përpiqet të mbrojë pozitat e tij dhe të sfidojë opozitën, që po kërkon përgjegjësi për akuzat e korrupsionit.