Horoskopi ditor nga Paolo Fox, e Shtunë 22 Mars 2025

Me ardhjen e pranverës, energjitë kozmike po ndikojnë fuqishëm në të gjitha shenjat e zodiakut.

Disa do të ndihen të mbushur me vitalitet dhe gati për të nisur projekte të reja, ndërsa të tjerët do të përballen me sfida që kërkojnë kujdes dhe durim.

Kjo fundjavë sjell mundësi të rëndësishme në dashuri, punë dhe marrëdhënie, por gjithashtu kërkon mençuri në vendimmarrje.

A do të jetë dita juaj e mbushur me sukses dhe surpriza, apo duhet të veproni me kujdes në situatat delikate? Lexoni parashikimin për shenjën tuaj dhe zbuloni se çfarë ju rezervojnë yjet sot në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Me ardhjen e pranverës, sezonit tuaj, është normale të ndiheni plot energji dhe të dëshironi të qartësoni disa situata. Megjithatë, sot dhe nesër, Hëna në një pozicion disonant mund të sjellë ndonjë konflikt. Kujtoni që në çdo betejë keni mundësi të fitoni, prandaj pse ta ndërlikoni jetën? Mund të ndjeni shqetësime në dashuri ose në punë, por nëse është e mundur, lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe mos u shqetësoni për mendimet e njerëzve ziliqarë. Nëse keni plane për fundjavën, mund të jetë më mirë t’i shtyni për javën tjetër. Një lodhje e lehtë sezonale mund të shfaqet, ndaj kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos e teproni.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Vendosmëria juaj për të arritur qëllimet po rritet dita-ditës. Disa mund t’ju thonë se nuk dëgjoni mendimet e të tjerëve, dhe mund të ketë një fije të vërtete në këtë. Është momenti për të mos shtyrë më vendimet dhe nismat që i konsideroni të realizueshme. Pas tensioneve të javëve të fundit, ka ardhur ose po vjen një propozim konkret për ju. Askush nuk do t’ju ndalojë, dhe mund të vendosni të ndryshoni drejtim ose interesa. Ngjarjet e fundit në punë kanë ndikuar ndjeshëm në rrugën tuaj profesionale, në një detyrë ose në rolin tuaj brenda një grupi. Javët e ardhshme do të jenë të mbushura me vendime personale, prandaj ndiqni intuitën tuaj. Fundjava është e favorshme për dashurinë dhe për projekte që do të jenë të rëndësishme për çiftet.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Më në fund po rigjeni qetësinë. Ditët e 20 dhe 21 Marsit kanë qenë sfiduese për shkak të një Hëne në kundërshtim, por tani gjërat po përmirësohen. Projektet e fundit mund të kenë nevojë për disa ndryshime të vogla, dhe nëse diçka nuk shkon siç duhet, do të jetë e rëndësishme të bëni përshtatjet e nevojshme sa më shpejt. Në dashuri, po ndjeni një rilindje të pasionit falë ndikimit të favorshëm të Mërkurit dhe Venusit. Nëse ende nuk keni një histori dashurie, mos e humbni shpresën—ka shumë mundësi për takime të këndshme në horizont.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Sot dhe nesër mund të ndiheni veçanërisht të vendosur, por edhe më pak tolerantë se zakonisht. Marrëdhëniet që kanë treguar shenja dobësie mund të jenë në rrezik serioz. Kujdes edhe nëse jeni thellësisht të dashuruar; nëse ndjeni se diçka nuk shkon apo partneri nuk po ju kushton vëmendjen e duhur, përpiquni të kuptoni arsyet pas kësaj sjelljeje. Nëse ju dhe partneri juaj po organizoni një ngjarje të rëndësishme për verën, mund të ketë disa mospërputhje të vogla, por këto do të jenë të përkohshme. E shtuna dhe e diela mund të jenë ditë me tensione, ndaj është më mirë të shmangni stresin dhe debatet e panevojshme. Mund të ndjeni edhe një rënie të energjisë në mbrëmje.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Është koha për të hequr qafe stresin e akumuluar! Që nga shkurti, shpenzimet tuaja kanë qenë të larta dhe tani është momenti për të rivendosur ekuilibrin financiar. Pas një periudhe reflektimi, është koha për të vepruar me vendosmëri—nismat e reja do të jenë të suksesshme. Me një qiell kaq të fuqishëm, mund të arrini shumë, për sa kohë që jeni të përgatitur mirë. Rreziku i vetëm është që të mos prisni që fati të punojë për ju—duhet të bëni përpjekje për të marrë atë që dëshironi. Luanët janë natyrshëm të motivuar dhe ambiciozë, ndaj kjo periudhë është e përsosur për të përmirësuar situatën tuaj në punë dhe në jetën personale. Dashuritë e reja mund të zëvendësojnë marrëdhënie të vjetra që tashmë kanë humbur kuptimin.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Shfrytëzoni këtë fundjavë! Pas disa ditësh të lodhshme, po rigjeni dëshirën për të vepruar. Intuita juaj do të jetë e fortë dhe shumë shpejt do të keni më shumë qartësi për çështje profesionale. Siç e kam përmendur në muajt e kaluar, ka pasur ndryshime në ambientin tuaj të punës, qoftë të iniciuara nga ju apo të shkaktuara nga faktorë të jashtëm. Nëse punoni për një kompani, përgatituni të studioni strategji të reja. Sot dhe nesër janë ditë të mira për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri, po përjetoni një rikuperim të ndjeshëm, dhe mund të ndiheni të tërhequr nga persona që kurrë nuk do të kishit menduar se do t’ju dukeshin kaq interesantë dhe tërheqës.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo fundjavë mbetet e trazuar për shkak të ndikimit të yjeve, ndaj është e rëndësishme të veproni me kujdes, veçanërisht nëse e dini që do të takoni njerëz të bezdisshëm. Nëse ka tensione në marrëdhëniet familjare apo dashurore, gjërat nuk janë ende plotësisht të qarta. Kini kujdes dhe mos e tendosni tepër situatën. Ka mundësi që të jeni bërë më kritikë dhe të përqendruar në punë, por mos harroni ndjenjat tuaja, të cilat nuk duhet të mbeten në plan të dytë. Mbani nën vëzhgim marrëdhëniet me shenjat e Bricjapit dhe Gaforres, pasi mund të ketë keqkuptime më të mëdha me ta.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Jeni në një pozitë të fuqishme dhe kjo periudhë përfaqëson një përgatitje për një verë që do të jetë edhe më e rëndësishme për ju. Ky është momenti ideal për të menduar për projekte të reja dhe për t’i zhvilluar ato me synimin për t’i forcuar ose finalizuar deri në qershor. Ky është një periudhë me shumë dukshmëri, ndaj nëse po kërkoni konfirmime, do të keni mundësi të shumta për të qenë në qendër të vëmendjes. Fundjava është e favorshme, dhe ndikimi pozitiv i Hënës do të ndikojë edhe në jetën tuaj sentimentale nëse e dëshironi këtë.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Jeni në një fazë rikuperimi të ngadaltë. Në përgjithësi, merrni vendime me shpejtësi, por mund të keni vënë re se disa probleme që dolën në pah në shkurt nuk janë zgjidhur aq lehtë. Është sikur të jeni duke ecur me një ritëm të ngadaltë, jo për fajin tuaj. Me Hënën në shenjën tuaj dhe me ndikimin e favorshëm të Diellit dhe Mërkurit, do të mund të qartësoni mendimet dhe të rifitoni besimin në të ardhmen. Është thelbësore të kapërceni çdo shqetësim dhe të riktheni optimizmin tuaj të zakonshëm, i cili gjithmonë ju ka karakterizuar. Mund të jetë e dobishme të dëgjoni këshillat e një eksperti, pasi nganjëherë veproni shumë me kokën tuaj.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Në këto ditë keni një dëshirë të madhe për të sqaruar situatat që ju lënë të pakënaqur. Kini kujdes, pasi Hëna në shenjën tuaj këtë fundjavë ju sjell vendosmëri dhe forcë, por edhe një farë intolerancë në marrëdhëniet dashurore dhe familjare që tashmë kanë treguar probleme. Disa Bricjapë mund të ndihen të pakënaqur edhe në aspektin profesional, dhe nëse ndihen të rrethuar nga njerëz jo të sinqertë, shumë shpejt do të vendosin të ndjekin rrugë të reja. Dëshira juaj për qartësi dhe ndershmëri mund t’ju shtyjë të bëni deklarata tepër të drejtpërdrejta, gjë që mund të shkaktojë habi tek të tjerët.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Situata aktuale astrologjike ju nxit të dëshironi lëvizje dhe ndryshim. Me ardhjen e pranverës, shumë Ujorë mund të planifikojnë një udhëtim për t’u ndjerë më të lirë. Fantazia juaj është e theksuar falë ndikimit të favorshëm të Jupiterit, dhe idetë e reja vijnë natyrshëm. Do të ishte e mrekullueshme të kishit pranë një person që ju mbështet dhe ndan me ju këto momente. Fundjava premton të jetë e pasur me emocione dhe momente të veçanta. Falë sharmit tuaj natyral, mund të tërhiqni vëmendjen në ambiente të reja, ndaj mos hezitoni të pranoni ftesa dhe të zgjeroni rrethin tuaj shoqëror!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo fundjavë është e favorshme për marrëdhëniet ndërpersonale. Megjithatë, duhet të tregoni kujdes nëse keni të bëni me shenjat e Gaforres dhe Peshorjes, pasi mund të ketë disa probleme për të trajtuar, jo për fajin tuaj. Horoskopi është ende i favorshëm dhe ju ofron mundësinë për të përmbushur ambiciet tuaja deri në verë—ka kontrata dhe marrëveshje të reja në horizont. Mund të përballeni edhe me vendime të rëndësishme, por kini kujdes që të mos sfidoni drejtpërdrejt një epror apo dikë me ndikim. Mos u nxitoni, ka ende kohë për të vendosur. Fillimisht duhet të përfundoni një projekt të rëndësishëm dhe më pas të diskutoni për të ardhmen tuaj në kushtet tuaja. Përfitoni nga këto dy ditë për të rikthyer harmoninë në jetën sentimentale. /noa.al