Horoskopi i Paolo Fox, e premte 21 mars 2025

Dita e sotme sjell energji të ndryshme për secilën shenjë të zodiakut. Me ndikimin e fortë të Diellit, Mërkurit dhe Venusit, shumë prej nesh ndihen më të qartë në mendime, më të hapur ndaj emocioneve dhe më të vendosur për të ndjekur qëllimet e tyre.

Disa do të përballen me sfida që kërkojnë durim, të tjerë do të ndihen të mbështetur nga yjet për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm në dashuri apo karrierë.

A është dita jote për të shkëlqyer, për të falur apo për të filluar nga e para? Lexo më poshtë pasyqën zodiacale ditore për shenjën tënde dhe zbulo çfarë të pret sot!

Dashi

Kjo e premte paraqitet veçanërisht dinamike për shenjën tënde, e cila po kalon një fazë shumë të favorshme për të realizuar pothuajse gjithçka që dëshiron. Me Diellin, Mërkurin dhe Venusin aktivë, nuk do të të mungojë aspak hijeshia dhe tërheqja! Nëse dikush përpiqet të të pengojë, do ta ketë shumë të vështirë të të mposhtë. Do të jesh ti ai që vendos nëse do ta çosh përpara një projekt apo një angazhim të caktuar, por për këtë do të flasim më mirë nga maji në korrik. Kjo periudhë është shumë e mirë për të gjeneruar ide të dobishme, për të arritur marrëveshje dhe për të shëruar plagë të vjetra. Mund të rizbulosh mirëkuptimin në dashuri ose, nëse kjo nuk është e mundur, të gjesh një ndjenjë të re që të frymëzon.

Demi

Është momenti të analizosh në mënyrë të detajuar situatën tënde profesionale, thuajse sikur po fillon gjithçka nga e para. Megjithatë, tashmë ke më shumë siguri krahasuar me muajin shkurt, pasi disa çështje ligjore dhe bashkëpunime janë sqaruar. Deri para disa javësh, siç e kam shkruar edhe në librin tim, gjithçka dukej e rrëmujshme. Por tani nuk duhet të ndalosh – përkundrazi, të këshilloj të mbash vëmendjen tek dita e diel, e cila mund të jetë shumë interesante, sidomos nëse dëshiron të riparosh një krisje në dashuri. Nëse ndjen se dashuria është zbehur, është koha ta rizgjosh: yjet shpërblejnë ata që duan të bashkëjetojnë ose të martohen deri në verë.

Binjakët

Drita e semaforit sot është e verdhë. Hëna në kundërshtim sjell disa vështirësi të vogla në përparimin e disa projekteve. Mund të të prishet një takim apo të përballesh me ndonjë të papritur. Megjithatë, nuk është rasti të alarmohesh; tabloja astrologjike mbetet premtuese për javët në vazhdim, me Diellin, Mërkurin, Venusin dhe Jupiterin në aspekte shumë të mira. Prandaj, sot përpiqu të mos lodhesh tepër dhe lejoi vetes pak relaks për të shkarkuar tensionet familjare ose sentimentale që mund të jenë grumbulluar.

Gaforrja

Përgatitu për një sezon të madh, sidomos në planin profesional. Me Jupiterin që do të afrohet në shenjën tënde në pjesën e dytë të qershorit, është thelbësore të mos e presësh verën i/e çorientuar. Ky është momenti më i mirë për të ndërtuar një plan veprimi të qëndrueshëm dhe të dobishëm për të ardhmen tënde. Në dashuri, ndjeshmëria jote të lejon të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i vënë re. Nëse ndjen tensione apo ftohje në marrëdhënien tënde, është krejtësisht normale të kërkosh sqarime. E nëse nuk merr përgjigjet që pret, zemërimi yt është i kuptueshëm – ndoshta kjo ka ndodhur tashmë në javët e fundit.

Luani

Këto ditë paraqesin një mundësi shumë të mirë për ty, të cilën duhet ta shfrytëzosh. Shpresoj që tashmë dje të kenë ardhur lajme të mira. Sot, me Diellin dhe Hënën në aspekt të favorshëm, mund të arrish suksese si në dashuri, ashtu edhe në sferën profesionale. Kjo fazë të ndihmon të kapërcesh pengesa burokratike dhe, për ata që kanë probleme ligjore, shumë shpejt mund të gjendet një zgjidhje. Madje, do të këshilloja të pranosh edhe një kompromis – ndoshta të paguash një dënim të vogël – vetëm për të hequr qafe një barrë të madhe. Disa persona këtë e kanë përjetuar kohët e fundit. Yjet flasin për ndjenja të kthyera me të njëjtën intensitet, dhe duket se ke në dorë emocionet e tua. Përgatit një takim romantik për fundjavë! Në punë, idetë e tua janë tërheqëse dhe të tjerët janë të prirur të ndjekin drejtimin tënd.

Virgjëresha

Dita nis disi e çuditshme, por me më pak ngarkesa krahasuar me fundin e muajit shkurt. Edhe pse nuk jemi në një periudhë të shkëlqyer apo të përcaktuese për gjithçka, numri i vogël i kundërshtive planetare e bën më të lehtë përballimin e dyshimeve dhe gjetjen e zgjidhjeve. Mënyra më e mirë për të menaxhuar situatën tënde personale apo profesionale është të punosh mbi ide të reja dhe të mos e marrësh gjithçka shumë seriozisht. Eksperimentimi me projekte të reja mund të të sjellë kënaqësi. Së shpejti do të marrësh lajme lidhur me punën tënde – mund të ketë një ndryshim skene! Një dozë humori dhe ironie do ta bëjë jetën më të lehtë. Dita e nesërme dhe ajo pas saj premtojnë një rikuperim të mirë si fizikisht, ashtu edhe emocionalisht.

Peshorja

Qëndron në një gjendje të fortë, veçanërisht sa i përket çështjeve praktike dhe profesionale. Megjithatë, të këshilloj të mos nxitohesh shumë në dashuri, sidomos duke pasur parasysh të dielën. Nëse po planifikon një takim romantik, deri të shtunën do jesh i/e durueshëm, ndërsa të dielën mund të humbasësh lehtë durimin. Në këtë periudhë, ndihesh më i/e tërhequr nga bota e jashtme dhe nga puna – si një përpjekje për të fituar një lloj shpërblimi ekonomik ose praktik. Dashuria duhet të rigjejë pasionin, por duhet edhe pak kohë për të kuptuar se në cilin drejtim do të ecësh. Është një fazë e thellë rishikimi e jetës tënde.

Akrepi

Mund të mbështetesh tek pozicioni i mirë i Marsit sot. Kushdo që ka mundësi të punojë me projekte të lira ose aktivitete krijuese, është i/e gatshëm për veprim dhe mund të ketë sukses. Në dashuri, durimi është i rëndësishëm, sidomos nëse ka tensione për të sqaruar – të dielën do jetë ditë më e përshtatshme për pajtime. Nëse ndihesh i zbehur emocionalisht dhe dëshiron më shumë emocion, ruaje energjinë për të organizuar një takim të rëndësishëm. Në verë pritet një ngjarje e madhe ose një telefonatë e rëndësishme. Eksperiencat e fundit kanë hapur shumë dyer – dhe tani fillon ta ndjesh këtë.

Shigjetari

Sa më shumë i afrohemi fundit të muajit, aq më shumë të rikthehen energjitë. Dy muajt e fundit kanë sjellë probleme dhe është i domosdoshëm një rinovim profesional, si dhe më shumë forcë për të imponuar vullnetin tënd. Edhe pse Jupiteri është në kundërshtim, nuk duhet të lodhesh së tepërmi. Një dashuri që fillon si lojë mund të bëhet shumë e rëndësishme, falë Mërkurit dhe Venusit që të ofrojnë emocione të sinqerta dhe mbështetje. Ky horoskop favorizon zemrat e vetmuara që mund të përjetojnë një dashuri të thellë.

Bricjapi

Të dielën Hëna do të jetë në shenjën tënde dhe do të sjellë dëshirë për të dalë nga rutina. Kohët e fundit, je ndjerë tepër i/e mbyllur në mendimet e tua – ndoshta ke harruar sa e rëndësishme është dashuria? Kush është vetëm, për momentin nuk mendon për lidhje, ndërsa ata që janë në çift po përballen çdo ditë me shpenzime dhe tensione. Mërkuri është në aspekt të pafavorshëm dhe Venusi i padurueshëm – çështjet e punës dhe financave kanë qenë të vështira për t’u menaxhuar. Nëse ndjen se njerëzit përreth nuk angazhohen sa duhet, mund të vendosësh të largohesh nga ai grup ose rreth shoqëror. Po përfundon një cikël në jetën tënde profesionale – është e rëndësishme të vlerësosh nëse ke kontrata që mbarojnë apo nëse ka mundësi për ndryshime.

Ujori

Yjet e kësaj periudhe sjellin emocione të sinqerta. Kjo është një fazë interesante – mund të marrësh një lajm të mirë, një konfirmim pune ose të përballesh me një ndryshim të imponuar nga vetja apo nga fati. Mund të duhet të paguash një “çmim të vogël” apo të pranosh një kompromis, por më e rëndësishmja është që gjithçka do të përfundojë mirë. Paratë nuk mjaftojnë kurrë, por rezultatet do të vijnë. Në dashuri, kjo është një periudhë rikuperimi. Për ata që janë beqarë ose që duhet të harrojnë një ndarje nga viti i kaluar, gjithçka do të jetë më e lehtë tani.

Peshqit

Një ditë disi e ulët në energji. Nëse dje pate një debat të ashpër, sot mund të ndjesh tension apo nervozizëm, sidomos kur ke të bësh me njerëz që nuk të kuptojnë – ose bëjnë sikur nuk të kuptojnë. Është thelbësore të mos i nënshtrohesh presioneve nga jashtë. Jepi vetes pak kohë dhe mos e nxito rrjedhën e gjërave. Pjesa qendrore e vitit do të jetë më e rëndësishmja për ty – mos u përpiq të pushtosh botën menjëherë, dhe mos i vër vetes objektiva të paarritshëm për disa javë. Më mirë përpiqu të rigjesh qetësinë e brendshme. Nga nesër gjithashtu do të jetë më e lehtë të rikthehesh tek emocionet pozitive dhe paqja në dashuri. /noa.al