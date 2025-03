Rama falënderon Ilir Prodën për përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

Tiranë – Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda, gjatë konferencës “Nga angazhimi në rezultate: Progresi në parandalimin e korrupsionit”.

Gjatë fjalës së tij, Rama falënderoi Prodën për angazhimin dhe përkushtimin në përmbushjen e rekomandimeve të GRECO-s, si dhe për bashkëpunimin profesional me partnerët ndërkombëtarë.

“Dua të falënderoj Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit që e shoh të rreshtuar me krenari krah për krah me gjithë trupën diplomatike edhe përfaqësuesit e tjerë të trupit diplomatik. Kemi sot një Polici Shteti që jo vetëm rastësisht, por edhe simbolikisht mund të rreshtohet krah për krah me të gjitha trupat policore të vendeve europiane”, u shpreh Rama.

Ky deklarim i Kryeministrit Rama gjatë konferencës "Nga angazhimi në rezultate: Progresi në parandalimin e korrupsionit" tregon një vlerësim të qartë për lidershipin e Ilir Prodës si Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Ai thekson jo vetëm angazhimin për përmbushjen e rekomandimeve të GRECO-s (Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit i Këshillit të Europës), por edhe për një bashkëpunim të ngushtë dhe profesional me partnerët ndërkombëtarë.

Përmes fjalëve të tij, Rama nënvizon se Policia e Shtetit tashmë është në nivel të krahasueshëm me trupat policore europiane.

Konferenca u përqendrua në hapat konkretë të ndërmarra për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur transparencën e institucioneve në vend. /noa.al