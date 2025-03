Sot seanca e fundit plenare para zgjedhjeve. Çfarë do diskutohet?

Tiranë- Kuvendi mblidhet sot në seancën plenare të radhës dhe të fundit përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Seanca pritet të nis në ora 10:00′.

Në seancën e sotme pritet ndër të tjera miratimi i dy projektligjeve dhe disa projektvendimeve. Fillimisht gjatë seancës plenare do të diskutohet dhe miratohet projektligji që i hap rrugën krijimit të Bankës së Zhvillimit në vendin tonë. Ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj, gjatë prezantimit të nismës ligjore në Komisionet Parlamentare u është shprehur se “Banka e Zhvillimit vjen si një model që funksionon në Bashkimin Evropian, me synim kryesor nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit”.

Sipas saj, ky instrument i ri do të rrisë kreditimin, përmes lehtësimit të qasjes në financë të sektorëve të nën-financuar të ekonomisë, kryesisht ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, përfshirë mikrondërmarrjet dhe startup-et, si dhe mbështetjes së projekteve zhvillimore, që lidhen me përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës fizike dhe digjitale, me fokus të veçantë tek investimet e gjelbra.

Së dyti, Kuvendi pritet të miratoi ndryshimet ligjore të propozuara nga qeveria në ligjin për “Rininë”. Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi, gjatë prezantimit të ndryshimeve ligjore në komisionet parlamentare tha se ky hap ligjor synon të përafrojë legjislacionin shqiptar me rregulloret evropiane, duke krijuar një kornizë më të qartë për politikat rinore dhe duke ofruar mundësi të reja për zhvillimin profesional të të rinjve.

Një nga risitë kryesore të projektligjit është në Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, i cili do të ofrojë mbështetje financiare për të rinjtë që kryejnë praktikën në administratën publike. Përfituesit e programit do të marrin kompensim për shpenzimet e ushqimit dhe transportit, ndërsa në të njëjtën kohë do të ndjekin një cikël trajnimesh profesionale për të fituar aftësi të nevojshme për tregun e punës.

Ajo theksoi se programi synon të ndihmojë të rinjtë të integrohen më lehtë në tregun e punës, pavarësisht nëse ata zgjedhin të vazhdojnë karrierën në sektorin publik apo privat. Projektligji parashikon gjithashtu mbështetje financiare për të rinjtë e talentuar që përfaqësojnë Shqipërinë në kompeticione ndërkombëtare, duke mbuluar të gjitha shpenzimet e tyre për pjesëmarrjen.

Ministrja Muzhaqi e cilësoi këtë si një hap kyç për forcimin e politikave rinore dhe përafrimin e tyre me standardet evropiane.

Gjatë seancës së në Kuvend pritet të votohen dhe disa projektvendime, që lidhen me emërimin e anëtarëve të e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptarë dhe kryetarit të saj. Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik përzgjodhi sot dy emrat përfundimtarë që garojnë për kryetar të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Kandidatët janë Helion Haliti dhe Fatjon Hoxhalli, të cilët u përzgjodhën nga Komisioni dhe do të kalojnë për votim në seancën parlamentare të së enjtes më 13 mars.

Kandidatët për Anëtarë të Këshillit Drejtues të RTSH-së janë Petrit Beci, Rajmonda Bulku, Osman Mula, Bujar Kapexhiu, Robert Budina, Eno Civici, Alket braho, Lorenc Vangjeli, Pano Xhixho dhe Zamira Kita.

Po ashtu gjatë seancës në Kuvend pritet miratimi i disa projektvendimeve që lidhen me emërimin e disa anëtarëve të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri. Bëhet fjalë për Laureta Roshin, Etleva Smaçin, Mentor Beqa, Alma Mirakaj, Simon Mirakaj dhe Niuton Mulleti.