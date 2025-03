Hamdi Salihi renditet i 28-ti në Europë mes golashënuesve më të mirë të shekullit të 21-të

Ish-futbollisti i kombëtares shqiptare, Hamdi Salihi, ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm, duke u renditur i 28-ti në Europë ndër golshënuesit më të mirë të shekullit të 21-të. Ish-sulmuesi i njohur shkodran, pjesë e disa ekipeve të mëdha europiane dhe një prej lojtarëve më të shquar në historinë e kombëtares shqiptare, ka shënuar gjithsej 217 gola gjatë karrierës së tij. Ky rezultat e ka bërë atë të renditet mes 50 golashënuesve më të mirë të Europës.

Në listën e golashënuesve të shekullit të 21-të, Salihi ka lënë pas emra të mëdhenj të futbollit botëror si Dirk Kuyt, Di Natale, Mario Gomez, Robi Van Persie, Francesco Totti, Berbatov, Roy Makaay, Nistelrooy dhe Del Piero, të cilët kanë shënuar gola gjatë të dy shekujve. Për shekullin 21, nga viti 2000 dhe deri tani, Salihi ka qenë një figurë e rëndësishme në këtë renditje.

Karriera e Salihit nisi në vitet 2000, kur u bë pjesë e Vllaznisë, duke shënuar 30 gola gjatë dy sezoneve. Pas një periudhe në Greqi, ai u transferua tek Tirana, ku realizoi 42 gola gjatë dy sezoneve. Në vitin 2007, ai kaloi në Austri tek Ried, dhe më pas tek Rapid Viena, duke vazhduar karrierën me disa ekipe të tjera europiane. Në vitin 2015, Salihi u rikthye në Shqipëri dhe u bë pjesë e Skënderbeut, ku realizoi 42 gola në dy sezone të lavdishme. Në vitin 2019, Salihi mbylli karrierën si futbollist, duke numëruar gjithsej 217 gola.

Përveç karrierës në klube, Salihi ka qenë një figurë kyçe për kombëtaren shqiptare nga 2006 deri në 2015, me 50 ndeshje dhe 11 gola të shënuar. Ai luajti një rol të rëndësishëm në kualifikimin historik të Shqipërisë për kampionatin Europian të vitit 2016, edhe pse nuk u grumbullua nga trajneri De Biazi. Pas mbylljes së karrierës, Salihi kontribuoi si zëvendës trajner i kombëtares, dhe ëndrrën e tij për të qenë pjesë e kampionatit europian e realizoi si pjesë e stafit të ekipit në vitin 2024.

Ndër futbollistët shqiptarë të tjerë që janë renditur në këtë listë, Besart Ibrahimi mban vendin e 35-të me 207 gola, ndërsa Viorensin Sinani dhe Daniel Xhafaj kanë shënuar përkatësisht 179 dhe 176 gola. Për Sinanin, numri i golave të tij rritet në 213 duke përfshirë edhe golat e shënuar para vitit 2000, ndërsa Xhafaj ka 207 gola gjithsej.

Lista e golashënuesve më të mirë të shekullit të 21-të kryesohet nga Cristiano Ronaldo me 557 gola, pasuar nga Robert Lewandowski me 402 gola dhe Zlatan Ibrahimovic me 393 gola.

https://iffhs.com/posts/4251