Mbylli të vetmin mjet që nuk e kishte nën kontroll, rinia demokrate proteston para zyrës së Ramës

PD në protestë kundër mbylljes së TikTok: "Rama, armik i fjalës së lirë!"

Tiranë – Partia Demokratike ka organizuar një protestë përpara kryeministrisë, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë për të mbyllur rrjetin social TikTok për një vit. Sipas PD-së, ky vendim është një përpjekje për të censuruar fjalën e lirë dhe për të kufizuar hapësirën e të rinjve për të shprehur mendimet e tyre.

Forumi Rinor i PD-së, i cili ka nisur marshimin nga selia e partisë drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ka mbledhur qindra qytetarë dhe të rinj që protestojnë kundër vendimit të qeverisë. Ndryshe nga protestat e zakonshme, kjo nuk ka një podium të madh, por një skenë më të vogël ku folësit japin mesazhet e tyre.

Kryetari i Forumit Rinor të PD-së, Besart Xhaferri, deklaroi se mbyllja e TikTok nuk ka të bëjë me sigurinë kombëtare apo me mbrojtjen e qytetarëve, por me interesat elektorale të qeverisë.

“Mbyllja e TikTok-ut nuk i ndihmon të rinjtë shqiptarë, por vetëm sigurinë elektorale të Edi Ramës. Kjo përpjekje për të censuruar fjalën e lirë duhet të demaskohet”, u shpreh Xhaferri.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka, akuzoi qeverinë se po vepron në panik dhe po mundohet të kontrollojë informacionin që qarkullon në vend.

“Rama ka frikë nga fjala e lirë. Komisioni i censurës, me në krye Braçen, e kishte këtë qëllim: të mbyllë platformën e vetme ku qeveria nuk ka kontroll. TikTok është aplikacioni ku njerëzit mund të flasin pa censurë, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse po ndodh kjo mbyllje. Edi Rama do të mbetet në histori si armiku më i madh i fjalës së lirë në Shqipëri”, tha Noka.

Ndërkohë, aktori Mehdi Malkaj, duke folur para protestuesve, theksoi se problemi nuk është vetë TikTok-u, por fakti që dikush ka inat me këtë platformë thjesht sepse nuk është nën kontrollin e qeverisë.

"Problemi nuk është platforma, por liria e njerëzve për të folur. TikTok nuk është i kontrolluar nga pushteti, dhe ky është i vetmi ‘mëkat’ i tij,” u shpreh Malkaj.

Protesta vijon, ndërsa pjesëmarrësit kërkojnë që qeveria të tërhiqet nga ky vendim, duke e konsideruar atë si një shkelje të të drejtave të qytetarëve për të komunikuar dhe për të pasur akses në informacion të pavarur. /noa.al