‘Dëm i paimagjinueshëm në imazhin e SHBA-së’! Reagon ish gazetari i VOA-s pas nënshkrimit të Trump për mbylljen e agjensisë

SHBA- Elez Biberaj, ish-gazetar i Zërit të Amerikës, ka reaguar me anë të një postimi në facebook, pas nënshkrimit të presidentit Trump për eleminimin e VOA-s. Biberaj tha se Zëri i Amerikes ishte një fener shprese për miliona njerëz në të gjithë botën. Ish gazetari tha se ky vendim i Trump do të shkaktojë një dëm të madh në imazhin e SHBA-së duke shtuar se sot është shënuar një kapitull thellësisht i trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën.

"Zëri i Amerikës, një fener shprese dhe të vërtetë për qindra miliona anembanë globit, u mbyll sot në emër të reduktimit të burokracisë federale. Për më shumë se tetë dekada, Zëri i Amerikës ka qenë një forcë jetike në promovimin e idealeve demokratike të Amerikës, duke paraqitur me besnikëri politikat e SHBA-së, duke avancuar interesat kombëtare dhe duke shërbyer si një burim i besueshëm lajmesh të besueshme për miliona në rajone të privuara nga informacioni. Vendimi për të çmontuar një nga asetet më të mëdha kombëtare të Amerikës do të shkaktojë dëm të thellë në imazhin e SHBA-së, interesat e saj globale dhe promovimin e vlerave demokratike, dëm që asnjë kundërshtar nuk mund ta arrijë kurrë. Sot shënon një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën," shkroi ai.