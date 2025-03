Mbyllja e TikTok, shqiptarët ‘sfidojnë’ qeverinë, aktivizojnë masivisht VPN-të

Vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTok, ka nxitur shqiptarët të kërkojnë alternativa për të siguruar lundrimin në aplikacion, ndër të cilat “rrjete private” të njohura si VPN.

Proton VPN, shërbim VPN i operuar nga një kompani zvicerane shkruan në Twitter se përdorimi i ProtonVPN në Shqipëri është rritur 1200% në pak orë dhe ky numër po rritet çdo herë “ndërsa shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë akses në një internet të hapur dhe falas”.

Albania has ordered ISPs to block #TikTok today. #ProtonVPN usage has spiked 1,200% above baseline, and that number is growing as Albanians continue to seek access to an open and free internet. pic.twitter.com/Fmezwf95Zd