Horoskopi ditor nga Susan Miller, e Shtunë, 15 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 15 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Mund të ndihesh i shtyrë të kuptosh më mirë rolin tënd brenda grupeve sociale ku bën pjesë. Nga ana tjetër mund të të kërkohet të marrësh drejtimin e një organizimi, gjë që të vjen natyrshëm si Dash, ose mund të duhet të drejtojë të tjerët edhe kur nuk je zyrtarisht në krye. Ke një aftësi të madhe për të bindur dhe nëse e kanalizon saktë karizmën tënde, të tjerët do të jenë të gatshëm të ndihmojnë për të realizuar objektivat e tua, duke të lehtësuar barrën.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Këtë të shtunë mund të të lindë dëshira për të eksperimentuar me mënyra të reja të shprehjes së vetes. Mund të mendosh për një ndryshim drastik në pamjen tënde ose për një rifreskim të stilit tënd personal. Gjithashtu, mund të fillosh të mendosh që karriera jote aktuale nuk është aq e kënaqshme sa e kishe imagjinuar, kështu që një ndryshim i madh në fushën profesionale mund të jetë në horizont. Urani në Dem po të nxit të dalësh nga rutina dhe të sjellë eksitim dhe dinamizëm në jetën tënde.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ti po bëhesh gjithnjë e më i vetëdijshëm për veten çdo ditë, ndërsa Jupiteri kalon në shenjën tënde. Ky është një moment i fuqishëm për të kuptuar thellë se kush je në të vërtetë dhe për të zgjeruar horizontet e tua personale. Gjithashtu, udhëtimet mund të marrin një rëndësi të re për ty, pasi ndërveprimi me njerëz nga kultura të ndryshme dhe me këndvështrime të reja mund të jetë çelësi i rritjes tënde shpirtërore dhe intelektuale.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo e shtunë duket se është një ditë e shkëlqyer për të mësuar aftësi të reja, pasi Saturni praktik ndodhet në sektorin tënd të edukimit të lartë dhe është gati të të ndihmojë. Nëse vendos të regjistrohesh në një kurs ose trajnim, sigurohu që të jetë diçka që të intereson vërtet. Do të kërkojë përkushtim dhe vëmendje të plotë, por mund të të ndihmojë të promovosh veten si një ekspert në një fushë të caktuar në të ardhmen. Angazhimi që merr tani do të shpërblehet shumë shpejt.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Ideja për diçka të re të duket shumë tërheqëse tani, por mund të jetë edhe pak e frikshme, sidomos nëse po mendon të ndryshosh drejtimin e karrierës. Ti tashmë je një profesionist i aftë në fushën tënde, pavarësisht sa gjatë ke punuar aty, por ndoshta ndihesh gati për një ndryshim. Teknologjia mund të luajë një rol kyç në planet e tua për të ardhmen, dhe nëse puna jote e ardhshme përfshin inteligjencën artificiale (AI), kjo mund të të ndezë një pasion të ri.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Dikush shumë i dashur për ty është duke kaluar nëpër një ndryshim të madh dhe pozitiv, dhe ndoshta është pranë një arritjeje të rëndësishme personale. Këto zhvillime lidhen me angazhimet e tyre personale dhe mënyrën se si ato ndikojnë në marrëdhënien me ty. Mënyra më e mirë për ta përjetuar këtë është përmes një lidhjeje më të thellë dhe energjike mes jush. Sa më shumë mirëkuptim dhe mbështetje të tregosh ndaj tyre, aq më shumë dashuria mes jush mund të rritet.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Po mëson të prezantosh veten në botë dhe të ndash idetë e tua në mënyrë më autentike, ndërsa Plutoni udhëton përmes shtëpisë tënde të pestë të vetë-shprehjes. Nëse krijon vepra arti, shkruan, kompozon ose punon në ndonjë fushë kreative, tani ke mundësinë të tregosh mendimet e tua të thella dhe njerëzit do të të kuptojnë më mirë. Zhytu në këtë proces kreativ që të mbush me pasion—do të dashurosh rezultatet që do të krijosh.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Po kërkon një marrëdhënie të qëndrueshme dhe tani mund të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron vërtet—kjo do të të hapë zemrën për të zhvilluar diçka më të thellë me dikë të veçantë. Nëse tashmë je në një lidhje, mund të kuptosh se nevojat e tua po ndryshojnë, dhe kjo mund të ndikojë në mënyrën se si lidheni me njëri-tjetrin. Pavarësisht rrethanave, ti po mëson më shumë rreth vetes përmes marrëdhënies me një person tjetër dhe se si mund të shprehesh më mirë në lidhjet më të rëndësishme për ty.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kërkoji universit atë që dëshiron—gjithçka mund të vijë në mënyrë të natyrshme tani, përmes njerëzve të gatshëm të të ndihmojnë të arrish qëllimet e tua më të çmuara. Me Jupiterin në sektorin e marrëdhënieve të tua, ai të inkurajon të kërkosh ndihmë nga të tjerët. Nëse komunikon qartë dëshirat e tua personale apo profesionale, dikush do të jetë i gatshëm të të mbështesë dhe të të ndihmojë t’i bësh realitet. Thjesht sigurohu që të artikulosh qartë atë që dëshiron të arrish.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Mund të bëhesh mjeshtër i mendjes tënde tani përmes mësimit dhe përkushtimit. Ka shumë burime që të ndihmojnë të kuptosh se si idetë e tua mund të bëhen realitet, dhe tani mund të jesh gati të përqendrohesh në mënyrën se si t’i kontrollosh mendimet dhe t’i shndërrosh ato në diçka të jashtëzakonshme. Ti e ke këtë fuqi brenda vetes, dhe me praktikë, mund të mësosh ta përdorësh. Mos u habit nëse fillon të interesohesh për tema si meditimi i drejtuar ose ligji i tërheqjes.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Jeta jote familjare mund të jetë ndjerë pak e paqëndrueshme kohët e fundit, por ka mënyra për ta bërë më të sigurt dhe më efikase. Meqenëse Ujori është shenjë e teknologjisë, mund të të pëlqejë të përditësosh shtëpinë tënde me pajisjet më të fundit. Instalimi i një zile inteligjente që të tregon kush është para derës mund të të ndihmojë të ndihesh më i sigurt, dhe mund të eksplorosh gjithashtu mënyra për të kursyer energji me ndriçues modernë. Kjo është koha ideale për të krijuar një hapësirë jetese më të sigurt dhe më komode për veten tënde.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Mund të përjetosh disa zbulime të rëndësishme tani, pasi sundimtari yt, Neptuni, po punon me fuqi të plotë në një pozicion të veçantë për shenjën tënde. Mund të ndihesh gati për të lëshuar kontrollin dhe për të vendosur besimin tënd në një forcë më të lartë apo në zërin tënd të brendshëm. Përdor këtë kohë për të ndërtuar jo vetëm besimin në vetvete, por edhe në universin përreth. Thjesht sigurohu që dashuria dhe dhembshuria të mos të të verbërojnë ndaj realitetit. /noa.al