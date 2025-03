Gattuso përplaset ashpër dhe ‘live’ me opinionistin televiziv. Refuzon t’i japë dorën, e injoron keq fare sy më sy (video)

Josko Jelicic është një ish-lojtar kroat, i njohur për karrierën e tij si mesfushor në klube si Hajduk Split dhe Dinamo Zagreb. Ai ka luajtur për shumë vite në Kroaci dhe është njohur për stilin e fuqishëm e të vendosur në fushë.

Gennaro Gattuso, i njohur si "Ringhio", është një ish-lojtar italian dhe aktualisht trajner i Hajduk Spilitit në Kroaci. Gattuso ka qenë një nga mesfushorët më të famshëm të Italisë, duke luajtur për klube të mëdhenj si Milani dhe kombëtaren axurre. Ai ka fituar shumë tituj, duke qenë i njohur për stilin e lojës të fuqishme dhe luftarake.

Polemika e ashpër mes të dyve ndodhi “live” në televizion, kur Gattuso kritikoi ashpër Jelicic për komentet negative që ky i fundit kishte bërë, duke theksuar se nuk kishte respekt. Përveçse nuk pranoi t’i jepte dorën, italiani e sfidoi publikisht atë, duke e pyetur se çfarë ka fituar në karrierë që e bën me kaq kompetencë kritikun e një kampioni të madh si ai. Kjo përplasje ndodhi pas humbjes së Hajduk Splitit ndaj Rijeka dhe bëri jehonë në media për intensitetin dhe emocionet e përfshira.

Më saktësisht, pas ndeshjes, Gattuso u paraqit për intervistën e zakonshme në “MaxSport1”, por menjëherë sulmoi një prej mysafirëve të pranishëm në panel, Josko Jelicic. Ish-mesfushori i Milanit përshëndeti prezantuesen dhe mysafirin tjetër, por refuzoi t’i jepte dorën Jelicic.

"Flet shumë dhe nuk i respekton njerëzit. Ke luajtur futboll dhe e njeh situatën, por flet gjithsesi keq. Nuk kam respekt për ty, sepse flet shumë negativisht. Duhet të tregosh respekt për njerëzit. Ky është stili im, duhet të tregosh respekt. Flet vetëm nga studio, flasim tani që jemi së bashku sy më sy për futboll. Herën tjetër, nëse do të jesh ti këtu, nuk do të flas më me këtë stacion televiziv, sepse je një person negativ".

Jelicic kërkoi që tonet të ulen dhe të ketë respekt, por Gattuso nuk u tërhoq: "Çfarë ke fituar vetë që flet kështu? Duket sikur ke fituar gjithçka në jetë…"