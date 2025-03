Horoskopi i Paolo Fox për sot, 16 mars 2025

Lexo horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për sot, e diel, 16 mars 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Të kesh Hënën në opozitë nuk do të thotë domosdoshmërisht që dita do të jetë e vështirë për t’u menaxhuar, por kjo gjendje astrologjike mund të sjellë një ndjenjë lodhjeje. Këshillohet të tregohesh i kujdesshëm në marrëdhëniet me vëllezërit, motrat dhe të afërmit; nëse ka komplikime, është më mirë t’i përballosh. Situata astrologjike do të ishte perfekte nëse nuk do të ishte për Marsin, sundimtarin tënd, i cili ndodhet në një pozicion të vështirë. Kjo shpjegon pse muajt e fundit ke hasur shumë sfida dhe ke përjetuar keqkuptime. Nuk të mungon forca, ke ditur si t’u rezistosh sulmeve të drejtpërdrejta. Midis sot dhe nesër, përpiqu të merresh me aktivitete që nuk kërkojnë shumë përpjekje dhe që mund të të sjellin pak qetësi.

Demi

Një lajm i ri po vjen! Në librin tim kam parashikuar që do të përjetoje një ndryshim pas 14 shkurtit. Marsi tani bëhet një aleat për shenjën tënde, duke forcuar shpirtin tënd dhe duke të shtyrë të përballesh me sfida të rëndësishme. Ky është një moment i shkëlqyer për të zgjidhur çështje ligjore të pazgjidhura ose për të finalizuar marrëveshje të rëndësishme. Në aspektin e dashurisë, yjet janë të qeta, kështu që për momentin nuk ka ndryshime të mëdha në këtë fushë.

Binjakët

Kjo e diel është e ndriçuar nga një Hënë në pozicion të favorshëm dhe nga Jupiteri në shenjën tënde, gjë që ndihmon në qartësimin e disa situatave të mbetura pezull. Luaj letrat e tua, sepse mund të dalin fituese. Ky horoskop i jep rëndësi të madhe dashurisë. Mërkuri dhe Venusi janë në pozicion të shkëlqyer dhe mund të ndihmojnë në forcimin e një lidhjeje nëse ajo është e qëndrueshme. Sa i përket punës, dikush mund të rishikojë një marrëveshje ose të bëjë zgjedhje të reja që do të rezultojnë pozitive.

Gaforrja

Në këtë të diel, ashtu si dje, të këshilloj të shmangësh konfliktet dhe situatat që mund të krijojnë tensione të mëtejshme, veçanërisht në shtëpi dhe në dashuri. Është e lehtë ta thuash, por jo gjithmonë e lehtë ta zbatosh. Për ata që kanë çështje të hapura, situata emocionale mund të mos jetë më e mira. A do të jetë kjo pranverë periudha e një ndryshimi përfundimtar në jetën sentimentale? Shumë varet nga ty! Nëse ka pasur probleme xhelozie ose distance, kushto vëmendje që të mos ndjekësh rrugë të gabuara. Është e domosdoshme të jesh realist dhe të mos lejojësh që imagjinata ose dashuritë e së kaluarës të ndikojnë në vendimet e tua. Sa i përket punës, ka sinjale për përmirësim që do të bëhen më të dukshme në ditët në vijim. Për sot, nëse ke mundësi, përpiqu të relaksohesh.

Luani

Në këtë moment po përjeton një fazë të fuqishme dhe rigjallëruese. Hëna është në një pozicion të favorshëm, ndërsa jeta jote sociale mund të rigjejë balancën falë ndikimit të Mërkurit dhe Afërditës. Mos i shmang takimet e reja, edhe ato më të lehta apo pa shumë angazhim – ke nevojë për ndjesi të veçanta! Ky qiell shënon një ndryshim pozitiv në mënyrën se si i përjeton të dielat, duke u mbështetur nga yje mjaft të favorshëm. Afërdita është në një pozicion të rëndësishëm, kështu që nëse një histori dashurie ka përfunduar, mund të mendosh për njohje të reja shumë premtuese.

Virgjëresha

Një botë mundësish po hapet përpara teje, edhe pse jo të gjitha dilemat janë zgjidhur plotësisht. E kuptoj që dëshiron të mbash gjithçka nën kontroll, por muajt e fundit ke jetuar nga dita në ditë, një gjë që nuk është gjithmonë e lehtë për t’u pranuar. Ndryshimet kanë ardhur si rezultat i fatit, por edhe i zgjedhjeve të tua. Kjo e diel është një ditë e mirë për të shijuar kohën e lirë dhe për t’u argëtuar me miqtë. Prano një ftesë, pasi ke nevojë të largosh mendjen nga shqetësimet e përditshme. Truri yt funksionon pa pushim dhe tani është koha për t’i dhënë vetes pak çlodhje.

Peshorja

Mund të mbështetesh te Hëna që ndodhet në shenjën tënde, duke të dhënë energji të mirë. Në dashuri, përpiqu të jesh më pak perfeksionist, pasi kërkimi i detajeve të vogla mund të krijojë tensione të panevojshme. Ndonjëherë është e vështirë të mos ndihesh i zemëruar, veçanërisht kur kujton të kaluarën. Nëse ke vuajtur, ke të drejtë për një hakmarrje pozitive, duke u fokusuar te e ardhmja dhe duke mos lejuar më që të njëjtat gabime të përsëriten. Gjendja astrologjike aktuale sjell emocione të këndshme në dashuri, prandaj mos ki frikë t’i hapesh ndjenjave të reja. Disa Peshore që kanë kaluar një ndarje ndihen ende të pasigurt për të nisur një histori të re. Hezitimi është i justifikuar për momentin, pasi Afërdita ndodhet në një pozicion të vështirë… por kjo nuk do të zgjasë përgjithmonë!

Akrepi

Mbaj mend që nesër Hëna do të hyjë në shenjën tënde, kështu që kjo javë përfundon në një mënyrë interesante dhe e ardhshmja do të jetë edhe më e gjallë. Nëse ke një projekt në proces ose ke prezantuar një ide kohët e fundit, mund të presësh rezultate pozitive. Ke bërë detyrën tënde siç duhet, dhe është e drejtë të monitorosh progresin tënd. Nga tani deri në qershor mund të vijnë propozime të rëndësishme. Marsi është një muaj i favorshëm për dashurinë falë ndikimit aktiv të Afërditës. Ka stimuj të rinj, por mos prit një rikthim të madh pasioni – gjërat do të ndodhin natyrshëm me kohën.

Shigjetari

Në këtë moment është e rëndësishme të dëgjosh ata që të duan, sepse ata mund të të japin kurajë dhe mbështetje. Në aspektin profesional, Saturni në kundërshtim dhe Jupiteri në një pozicion të rëndë kanë shkaktuar vonesa dhe pakënaqësi. Edhe ata që kanë një punë të mirë mund të jenë ndjerë të lënë pas dore ose të detyruar të ndalen për arsye shëndetësore. Por koha ndryshon, dhe ajo që deri tani nuk ka qenë e mundur, mund të bëhet realitet shumë shpejt. Mos harro që dashuria është protagoniste, dhe mbështetja e të tjerëve mund të bëjë ndryshimin në këtë moment.

Bricjapi

Do të të duhej më shumë besim tek të tjerët, por e kuptoj këndvështrimin tënd. Çdo herë që në të kaluarën ke besuar verbërisht te dikush, zhgënjimi nuk ka munguar. Për këtë arsye, Bricjapi ka tendencën të punojë në mënyrë të pavarur dhe të planifikojë gjithçka pa përfshirë të tjerët. Sot, përpiqu të jesh më fleksibël dhe më pak i ashpër. Në dashuri, ka pasur disa shqetësime kohët e fundit, dhe Hëna e pafavorshme mund të sjellë ende tensione. Nëse takon partnerin tënd, mos u bëj shumë kritik, përveç rasteve kur ka probleme serioze që duhet të diskutohen.

Ujori

Qielli është plot energji pozitive dhe të fton të tregosh karizëm dhe hapje ndaj të tjerëve. Mërkuri dhe Afërdita po të favorizojnë në këtë moment dhe një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Lidhjet që kanë lindur në vjeshtën e kaluar mund të thellohen. Ata që mendonin se nuk dëshironin një marrëdhënie serioze, martesë apo bashkëjetesë, mund të ndryshojnë mendje deri në mes të vitit. Do të merren vendime të rëndësishme. Në dashuri, është e rëndësishme të bësh kompromise dhe të gjesh ekuilibër, sepse kjo mund të ndihmojë edhe në aspektin profesional.

Peshqit

Mund të çosh përpara një projekt të ri, dhe nëse ka lajme ose plane në horizont, ato kanë gjasa të kenë sukses. Ke nevojë për dashuri dhe përkujdesje, dhe kjo ditë është një parathënie e dy ditëve edhe më të mira që po vijnë. E hëna dhe e marta do të jenë veçanërisht pozitive, falë Hënës në një aspekt të favorshëm, kështu që shijo lidhjet dhe emocionet që kanë rëndësi për ty. Është koha për të marrë vendime të rëndësishme. Jupiteri mund të ketë sjellë disa vonesa në jetën tënde, por ndoshta edhe ti je treguar më i ngadaltë në marrjen e vendimeve. Nga korriku, do të kesh hapësirë të plotë për të vepruar siç dëshiron. /noa.al