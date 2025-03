Simeone, pas përmbysjes epike nga Barcelona: Nuk kishte të bënte me fatin, por me efikasitetin

Atletico Madridi pësoi një humbje të dhimbshme ndaj Barcelonës, pavarësisht se kishte krijuar avantazhin prej dy golash. Pas ndeshjes, Diego Simeone analizoi situatën dhe vlerësoi përpjekjet e skuadrës së tij: "Dua ta uroj kundërshtarin për vendosmërinë që tregoi. Ne morëm një epërsi të mirë, por nuk zgjati.

Goli i parë i tyre i dha Barcelonës energji dhe siguri. Patëm disa kundërsulme që mund t’i menaxhonim më mirë, por nuk morëm vendimet e duhura. Pastaj erdhi barazimi 2-2 dhe më pas goli i tretë, që ishte një rastësi. Herët e fundit kemi barazuar në Barcelonë, por kësaj radhe fati ishte me ta".

A ka përfunduar gara për titull: "Barcelona ka një ndeshje më pak dhe një avantazh të rëndësishëm. Duhet të jemi realistë dhe të shkojmë ndeshje pas ndeshjeje, duke ndjekur të njëjtën rrugë deri në fund".

Problem fizik apo psikologjik: "Nuk e mbrojtëm siç duhet goditjen e tyre pas nisjes dhe na shënuan një super gol. Ai gol na dëmtoi dhe na çoi në një moment pasigurie, të cilin ata e shfrytëzuan. Barcelona ka lojtarë me cilësi të jashtëzakonshme dhe një lojë kolektive shumë të mirë. Ne luftuam me armët tona".

Sakrifica e Julián Álvarez: "Ai ishte i sëmurë dy ditë më parë, kishte temperaturë një ditë më parë dhe sot kishte probleme me stomakun. Nuk doja ta aktivizoja, por folëm dhe ai dha maksimumin. E kuptova që kishte dhënë gjithçka dhe vendosa ta zëvendësoja me Sorloth, i cili shënoi një gol".

A i vonoi zëvendësimet: "Kur ishim në avantazhin 2-0, ndeshja ishte në një moment kyç. Duhej ta fusja Giménez më herët, përpara se Barcelona të niste lojën nga mesi i fushës. Nuk po them se ai do ta kishte zgjidhur ndryshe situatën, por ekipi kishte nevojë për më shumë qëndrueshmëri. Në fund, ata e menaxhuan situatën më mirë dhe duhet t’i përgëzojmë".

Ishte çështje fati apo mungesë konkretizimi: "Nuk ka të bëjë me fatin, por me efikasitetin. Në pjesën e parë ishim më të saktë, por ata e gjetën golin e parë shumë shpejt dhe më pas barazuan. Goli i tretë erdhi nga një devijim i Reinildos. Nuk është çështje fati".

Për lojën e Barcelonës: "Është ekipi që luan futbollin më të mirë dhe ka individë të shkëlqyer. Mund të shënojë falë cilësisë individuale ose nga krosimet, edhe sonte nuk bënë përjashtim. Ata mbushin zonën me shumë lojtarë dhe kanë përgjigje të mira. Goli i Ferran Torres erdhi nga diçka që e bëjnë në mënyrë natyrale".

Si do ta ringrejë ekipin: "Tifozëve iu jam mirënjohës. Pritja që na bënë ishte në përputhje me përpjekjen e lojtarëve. Tani duhet të kthehemi të mërkurën në stërvitje me të njëjtin shpirt dhe të pranojmë realitetin tonë".