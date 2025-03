Opozita proteston nesër për mbylljen e TikTok

Partia Demokratike ka kërkuar dy orë leje për protestën e ditës së nesërme kundër mbylljes së TikTok.

Mësohet se opozita ka kërkuar leje nga ora 19:00 deri në orën 21:00 në tubimin që kreu i PD, Sali Berisha njoftoi menjëherë pas vendimit të qeverisë për mbylljen e këtij rrjeti social.

Sipas shkresës dorëzuar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, PD ka njoftuar se qytetarët do të mblidhen në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, para godinës së kryeministrisë.

Ndërkohë policia ka bërë gati edhe planin e masave për mbarëvajtjen e kësaj proteste, ku do të bllokohen të gjitha rrugët që lidhen me bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, si dhe do të ketë devijime në disa prej tyre.

Në terren do të jenë rreth 1 200 efektivë. Në gatishmëri do të jenë edhe forcat RENEA, nëse do të duhet ndërhyrja e tyre. Ndërsa punonjës të Gardës së Republikës do të marrin në ruajtje institucionet e rëndësisë veçantë.

Berisha bën thirrje për pjesëmarrje në protestë

Kreu i PD-së, Sali Berisha ftoi sot qytetarët qe te marrin pjese në protestën e nesërme kundër mbylljes së TikTok. Berisha shprehet se mbyllja e aplikacionit është një akt censure nga qeveria.

“Nesër është një ditë ku ne të protestojmë që të gjithë për fjalën e lirë. Të protestojmë kundër censurës. Të protestojmë kundër një qeverie të korruptuar që kërkon të kontrollojë informacionin që marrin qytetarët. Në dekadat e mia në diktaturë, gjëja që urreja më shumë ishte censura, fondet rezervë të bibliotekave, të cilat mund të shfrytëzoheshin vetëm me autorizime speciale, se përndryshe nuk i prekje dot me dorë. Kurse Edi Rama tejkaloi edhe këtë dhe censuron TikTokun, mjetin aktualisht më modern të komunikimit. Bazuar fund e krye në intolerancën e tij ndaj kritikave që i bëhen në këtë mjet”, tha Berisha.

Berisha garantoi nxënësit dhe të rinjtë se në datë 12 maj do ta kenë sërish TikTok në telefonin e tyre.

“Garantoj të gjithë shkollarët e Shqipërisë, nxënësit e shkollave 9-vjeçare, gjimnazistët, studentët dhe të tjerët, se me datën 12, TikTokun do e kenë në telefonat e tyre, në kompjuterat e tyre dhe do ndëshkohet rëndë për veprën antikushtetuese një megakrim i përmasave gjigante, Edi Rama për këtë akt të tij. Ndaj dhe të lëmë çdo gjë në respekt të fjalës së lirë dhe të lirisë, të protestojmë nesër në ora 7 në sheshin Skënderbej të Tiranës, të mblidhemi nga e gjithë Shqipëria. Veçanërisht të rinjtë. Kjo është protesta juaj. Nesër fjala do jetë e juaja. Nesër fjala e lirë do u ketë ju kalorësit mbrojtës të saj. Ndaj dhe të mblidhemi të gjithë në mbështetje të tyre në kërkesën që kanë”, tha Berisha.

Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu njoftoi se TikTok do të mbyllej si një masë të nevojshme për sigurinë e fëmijëve. Ky vendim u kundërshtua nga opozita, e cila tha se mbyllja vjen vetëm 2 muaj para zgjedhjeve parlamentare.