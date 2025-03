Juventus, dëgjoje vëllain e Koopmeiners: Ai i do shumë bardhezinjtë, së shpejti në nivelin e Atalantës

Peer Koopmeiners, vëllai i Teun dhe mesfushor i AZ Alkmaar, ka folur rreth sezonit të parë të vështirë të yllit të merkatos verore të Juventusit, por edhe të ardhmen e tij, e cila do të jetë ende në Torino.

"Teun është i dashuruar pas Juventusit. Si vëlla, mund t’ju them se nuk e kam parë kurrë aq të lumtur sa në fotot që më dërgoi ditën e prezantimit të tij. Objektivi i tij është të qëndrojë te Juve. Po flasim për një nga klubet më të mëdhenj në botë. Ai e do Italinë dhe Juventusin, nuk është penduar aspak për këtë zgjedhje, as edhe 1%".

Arsyet e formës së tij të dobët: "E njoh shumë mirë situatën dhe gjithmonë kam qenë pranë tij. Kundër Veronës shënoi një gol të mrekullueshëm. Nuk e di pse nuk festoi, por Teun ka shumë cilësi dhe herët a vonë ato do të dalin në pah. E di mirë që duhet të japë më shumë dhe, duke e njohur, mund t’ju them se bën gjithmonë shumë autokritikë.

Nga jashtë ka shumë presion për shkak të kostos së lartë të transferimit. Sidoqoftë, njerëzit nuk e kuptojnë sa e vështirë është të ndryshosh ambient, të përshtatesh me shokë të rinj skuadre, një trajner të ri dhe një stil loje krejtësisht ndryshe. Për më tepër, te Juve luan në një pozicion tjetër nga ai që kishte tek Atalanta. Ju siguroj se ai dëshiron të rikthehet në nivelin e Bergamos dhe është vetëm çështje kohe derisa ta arrijë këtë".

Roli në fushë dhe ndikimi i trajnerit: "Unë e them gjithmonë: të luash në shumë pozicione nuk të ndihmon. Sidoqoftë, ky është vendim i trajnerit, i vetmi person që ai dëgjon. Nuk iu kushtoj shumë rëndësi zërave të tifozëve, edhe pse e di që ata janë pjesa më e rëndësishme e një klubi.

E vërteta është se njerëzit nuk e dinë se çfarë po ndodh brenda Juventusit, prapa skenave. As unë nuk di gjithçka, por mund të them se nuk është e lehtë. Tani, më e rëndësishmja është që Teun të rifitojë lumturinë e tij, pastaj gjithçka tjetër do të vijë vetë".