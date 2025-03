Rama komenton listën e PD-së: Është tribuna vip e kënetës! Kush kishte ndonjë dyshim, mjafton të shikojë listën e mbyllur të PD-së në Tiranë

Kryeministri Edi Rama ka komentuar listat e Partisë Demokratike duke ironizuar ndërtimin e saj në listën e mbyllur të Tiranës. Sipas Ramës, mjafton të shohës listën e mbyllur të Tiranës për të parë se kush është ‘tribuna vip e kënetës’.

"Një pjesë tjetër e komenteve lidhen me ditën e mbrëmshme për skuadrat që do të konkurrojnë në 11 Maji. Sepse kush kishte ndonjë dyshim, apo ndonjë shpresë apo ndonjë besim të mbetur, mjafton të shikoj skuadrën në listën e mbyllur të kryeqytetit. Është tribuna vip e kënetës. Doni të shikoni kush janë vipat e kënetës, shikoni aleancën e Shqipërisë Madhështore, ku mungon Kujtim Gjuzi. Sepse është I vetmi që e Meriton për atë nivel që ka këneta dhe me ato mustaqe që ka kujtim."-tha Rama.